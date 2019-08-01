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Денис Мещерський
Денис Мещерський
Письменник, блогер, кандидат історичних наук Всі статті автора

Глупый Путин. А вы уверены?

8.3т Читати матеріал російською

Если вы читаете эту статью, то вы, скорее всего, против Путина и его политики.

Вы против путинского режима, вы против действий Кремля как по отношению к своим гражданам, так и по отношению к другим странам и народам. И вам, конечно же, не нравится сам Путин. Тут я с вами, безусловно, солидарен. Международный преступник и не должен нравиться. Казалось бы, на этом можно закончить статью: все со всеми согласны, дискутировать не о чем, тема закрыта.

Владимир Путин

Владимир Путин

Newsonline24.com

Но нет. Посмотрите, что пишут ваши друзья (а может быть, и вы сами) о Путине и его команде, как они комментируют его политику, поступки, действия. Все по-разному? Да, верно. Но подавляющее большинство объединяет одно: они уверены в том, что Путин глуп. Что глуп Кремль. Что глупы российские чиновники, пропагандисты, спецслужбы и так далее. Они смеются над Путиным, над его окружением, над их решениями и заявлениями. Общепринятое мнение: во власти все или почти все – дураки, маразматики, непрофессионалы. Соцсети забиты постами об очередной дурацкой выходке путинского окружения. И получается тогда, что с одной стороны есть пусть и разрозненная, но очень умная оппозиция, а с другой – дурни с высокими постами.

Новини
Режим Путина стремительно катится к гибели

Но почему тогда эти умные люди пока по большому счёту ничего не могут сделать с бездарной властью, с выжившим из ума Путиным? Почему Путин правит уже почти два десятилетия, а многие видные оппозиционеры до сих пор не могут договориться между собой/сидят/убиты/уехали из страны/перешли на сторону власти? Если академик не может справиться с двоечником, то, может быть, двоечник таким только кажется?

Дураки не правят огромной страной 18 лет. Дураки не имеют большой поддержки населения (давайте не будет высчитывать точные проценты, но то, что поддержка у Путина среди большой массы населения всё так же есть – это факт), они не имеют “защиты” против любых протестный проявлений в стране, а ещё им не прощают преступления против других государств. Или вы не замечали, что всё больше и больше людей по всему миру считают Путина чуть ли не героем? Он жёсткий и принципиальный лидер, полководец, борец с терроризмом, защитник обиженных и угнетённых. Это мнение части простых людей на Западе, и их немало, к сожалению. Российская пропаганда работает гораздо эффективнее, чем вам кажется, мои дорогие единомышленники – как внутри страны, так и за её пределами. У вас к ней иммунитет – и это замечательно, но не все такие, как вы, иначе бы и не было никакого Путина. А другие люди попали в его сети, и чем дальше, тем сложнее из них выпутаться. На уровне же правящих элит других стран – вода камень точит, и уже не так зудят Крым с Донбассом, малайзийский Боинг и Сирия… а вот денег всегда хочется. К сожалению.

Новини
"Путин – х*йло" гремело над Москвой

Так в чём же дело? А дело в том, что в Кремле сидят не дураки. Вовсе нет. И Путин, или тот, кто принимает решения за него – считайте как хотите – тоже не глупец. Там много профессионалов, и шаги российской Власти продуманы на долгое время вперёд. И недооценивать эту Власть – страшная и непростительная ошибка. Пока этот противник недооценен, пока вы не воспринимаете его всерьёз – он будет продолжать одерживать над вами победу за победой. Он будет править ещё 10, 20, 50 лет, и фамилия этого противника будет волновать вас меньше всего. Имя у него всё равно будет такое же – Режим.

Новини
Путин – лысый дедок, пытающийся играть буйного

Однажды один видный политический деятель (Троцкий) назвал другого деятеля, менее, по его мнению, видного (Сталина), “гениальной посредственностью”. Недооценённая “посредственность” в отместку дала видному деятелю по голове ледорубом и безраздельно правила ещё много лет.

С врагом надо бороться, с врагом надо уметь бороться, как говорил товарищ Ленин. Банально? Да, но не поспоришь ведь. И всё то, что я написал выше, ни в коей мере не означает, что нужно сдаться, сложить руки и ничего не делать. Каждый должен делать то, что может, чтобы вместо Путина появился Человек, вместо Кремля – Закон, вместо Режима – государство, а вместо государства-агрессора – просто государство-сосед.

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Автор
Денис Мещерський Денис Мещерський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Блог Дениса Мещерского
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Ossi Volter
Ossi Volter
А никто и не думает ,что он ,Путин ,дурак..Он просто подонок !))))))) Гитлера и Сталина народ тоже обожал ,да еще и при тех технических возможностях СМИ !! Фантастика ! Но результаты их " работы " известны всему миру !!! Да ,видимо кровь московия попортит всему миру еще не один год ,а ЧТО дальше ? Ставка на сырье и ВПК в плане наполнения бюджета неубедительна ! Добывать сырье в России все сложнее,технологии Запад не спешит поставлять,это же касаеться и ВПК. Французские прицельные комплексы на "Армату " на коленке не сделаешь ))) Или кому то в мире нуден Супер Джет ? Может за русским трактором очередь в Германии ?))))))))
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Ukr Igore, Зачем мне на Украину?
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Ukr Igore, Владимир Зеленский, продолжая политику своего предшественника, попытался вывести американцев и англичан на прямо диалог с Россией. Чтоб потом самому отойти, любуясь, как сверхдержавы выясняют между собой отношения ради нэньки. И получать деньги с обеих. Но, конечно, никто вместо Киева разговаривать с Москвой не станет. Но и Москва не желает пустого общения, ибо в минских соглашениях сказано однозначно: договариваться Киеву следует с Донецком и Луганском. Россия и ОБСЕ всего лишь гаранты, их представители присутствуют при этих дискуссиях и не являются сторонами конфликта. Что же касается Романа Бессмертного, то переговорщик он никакой. Хотя думает, что жутко хитрый и непримиримый, что, с его точки зрения, является главным качеством дипломата. Но на самом деле он умеет только ставить смешные ультиматумы, которые никто не намерен выполнять. Ну и, конечно, рассказывать европейской нации про геотектонические плиты, подпирающие снизу Крымский мост. Этого не отнять. Так что волынка в Минске будет тянуться еще долго.
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Яндекс Юмми
Яндекс Юмми
Либерстню прорвало на словесный понос. На что надеется этот лысый гандон? На щедрую оплату от его американских хозяев?
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Ukr Igore
Ukr Igore
Яндекс Юмми, На щедру платню від сруськіх чмирів не сподівається.
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Любченко Светлана
Любченко Светлана
Яндекс Юмми, "аналитик" - сгинь !!!
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Будь-який лідер=продовження свого народу. Не будуть народи обирати того,кого вони не розуміють.
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