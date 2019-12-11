Головна Новини
11 грудня • оновлено в 12:30
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Чути вибухи: у Росії на заводі трапилася масштабна пожежа. Відео

1.8т
Читати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) на заводі лакофарбних виробів почалися вибухи. Раніше там загорівся ангар із фарбою.

Як повідомили в ГУ МНС Росії у Свердловській області, вогонь охопив площу завбільшки 600 квадратних метрів. Чути вибухи, передає Life.ru (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У МНС заявили, що вибухають бочки з фарбою. За словами місцевих жителів, поруч з джерелом пожежі розташована станція з газовими балонами.

У Єкатеринбурзі трапилася пожежа на лакофарбовому заводі

У Єкатеринбурзі трапилася пожежа на лакофарбовому заводі

Новини
В Україні стався секретний ядерний вибух: люди масово захворіли на рак

Інформації про потерпілих не надходило.

У Єкатеринбурзі загорівся завод

У Єкатеринбурзі загорівся завод

Пресслужба ГУ МНС Росії в Свердловській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Ірпінь Київської області в четвер, 5 грудня, пролунав потужний вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту загинула людина.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
4
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
Хороший фейерверк! Глаза радует!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги