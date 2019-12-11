Чути вибухи: у Росії на заводі трапилася масштабна пожежа. Відео

У Єкатеринбурзі (Росія) на заводі лакофарбних виробів почалися вибухи. Раніше там загорівся ангар із фарбою.

Як повідомили в ГУ МНС Росії у Свердловській області, вогонь охопив площу завбільшки 600 квадратних метрів. Чути вибухи, передає Life.ru (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

У МНС заявили, що вибухають бочки з фарбою. За словами місцевих жителів, поруч з джерелом пожежі розташована станція з газовими балонами.

У Єкатеринбурзі трапилася пожежа на лакофарбовому заводі

Інформації про потерпілих не надходило.

У Єкатеринбурзі загорівся завод Пресслужба ГУ МНС Росії в Свердловській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в місті Ірпінь Київської області в четвер, 5 грудня, пролунав потужний вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту загинула людина.

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