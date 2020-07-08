Чоловіки в Радянському союзі зазвичай виглядали погано: були втомленими і швидко старіли. Усе через важкі трудові будні, відсутність спорту і регулярний алкоголь.

Про це в своєму блозі на livejournal написав блогер Максим Мирович. Він назвав основні причини "поганого" вигляду радянських чоловіків.

Трудові причини. У СРСР існував культ промисловості і заводів, який повинен був створювати внутрішнє відчуття ситості і достатку. При цьому всі технології в СРСР були відсталими – на металоплавильних заводах працювали вагранки з дореволюційних часів, а про захист здоров'я робітників мова майже не йшла – в СРСР не існувало реальних незалежних профспілок. Крім того, совкова влада всіляко підбивала і підбурювала людей до "перевиконання норм і планів".

Тому через важку і дуже шкідливу роботу, а також в цілому погану екологію міст чоловіки в СРСР виглядали вельми погано і швидко старіли – організм буквально "зношувався" на такій роботі і в такому екологічному середовищі.

Чому в СРСР чоловіки погано виглядали і швидко старіли: блогер розповів правду maxim-nm.livejournal.com

Відсутність спорту і шкідливі звички. У СРСР було абсолютно не прийнято якось стежити за собою в плані зовнішності і здоров'я. Якщо жінки ще так-сяк займалися цим, ходили до перукаря і знали слово "дієта", то чоловіки найчастіше жили просто як доведеться, взагалі не замислюючись про такі питання.

Спорт в СРСР був тільки у вигляді фігурного катання та хокею в телевізорі. На спорт ніхто не дивився як на систему підтримки здоров'я протягом всього життя – в юності чоловік міг отримати розряд з лиж або стрільби, але після закінчення інституту і комсомольського життя всі заняття спортом зводилися нанівець. У кращому випадку могла залишитися якась даремна ранкова зарядка, що складається з двох ледачих притопів і трьох плескань.

Чому в СРСР чоловіки погано виглядали і швидко старіли: блогер розповів правду maxim-nm.livejournal.com

Років у 40-45 радянський чоловік набував закінчений канонічний вигляд – або худа фігура з руками-макаронами, або одутлу фігуру з жіночими грудьми і пивним животиком. Крім того, шкідливі звички – пияцтво і куріння. В СРСР, за словами блогера, курила абсолютна більшість чоловіків, і більшість в тій або іншій кількості пило горілку.

Бідність і злидні. Більшість сімей в СРСР були бідними. Середня радянська зарплата становила 140 рублів, і практично всі ці гроші йшли на їжу та дрібні покупки. "Судіть самі, чи багато ви би могли купити на середню совкову зарплату – хороші черевики коштували 50-60 рублів, жіночі чоботи – 82 рубля, телевізор – більше 400, меблева "стінка" – цілих 830. На меблі гроші відкладалися роками, на автомобіль часто збирали півжиття, та й просто звичайні побутові покупки, на зразок нових туфель або брюк були цілою подією", – пише блогер.

Чому в СРСР чоловіки погано виглядали і швидко старіли: блогер розповів правду maxim-nm.livejournal.com

Живучи в таких умовах, чоловікам було не до зовнішнього вигляду – люди часто харчувалися аби-чим, не займалися спортом і носили старий зношений одяг і взуття. Що найстрашніше – в СРСР не було ніякого виходу з подібної ситуації – соціалістична держава гарантувала тобі подібну жебрацьку зарплату до кінця життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали архівне фото, яке ілюструє реальне життя в СРСР 50-х років. Так, на знімку відображений натовп, що зібрався на відкриття виставки досягнень народного господарства в 1954 році в Москві.