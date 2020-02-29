Чому сухий лід убив росіян: з'ясувався показовий нюанс

У Росії слідчі з'ясували, що сухий лід в баню, де загинули троє людей, привіз чоловік блогерки Катерини Діденко.

Чоловік придбав сухий лід через інтернет, відзначає телеграм-канал "112". Відзначається, що співробітники сауни попереджали чоловіка, що в приміщенні небезпечно застосовувати таку кількість сухого льоду, але він проігнорував їх слова.

Хімік-технолог для Life Shot пояснив, чому сталася трагедія.

Смерть від сухого льоду

"Сухий лід, як відомо, це тверда форма вуглекислого газу. Відповідно, при попаданні в воду або при нагріванні він випаровується і перетворюється на вуглекислий газ. Оскільки вуглекислий газ важчий за повітря, він, по-перше, концентрується внизу. По-друге, він сам по собі досить токсичний, при великій концентрації в повітрі у людей настає задуха. Нічого дивного, що люди задихнулися і отруїлися", – зазначив учений.

Хімік додав, що такий сумний кінець був передбачуваний.

"Просто в такій великій кількості людей, на жаль, не виявилося жодного, хто хоча б пам'ятає шкільну хімію", – підсумував він.

Додамо, що попередньо встановлено, що причиною смерті стало не отруєння отруйним паром, а звичайна вода. Люди, впавши в воду з хімікатами, відразу втратили свідомість через випари і тому потонули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула, святкуючи разом з гостями свій день народження в банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про загибель людей. Відомо, що загиблими виявилися 25-річні Юрій Алфьоров та Наталія Монако. 32-річний Юрій, чоловік Діденко помер пізніше у лікарні.

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