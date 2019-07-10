Катастрофа з російським підводним човном: Путіна викрили в паніці

Президент Росії Володимир Путін побоюється товаришів по службі загиблих на російському атомному підводному човні "Лошарік" моряків.

"Про це свідчить ряд фактів", – сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський політик, президент Загальноросійського громадського руху "Союз Правих Сил" Леонід Гозман.

Політик звернув увагу на дивну фразу, сказану одним з учасників похорону – про те, що екіпаж "Лошаріка" запобіг катастрофу планетарного масштабу. "Це могло бути просто ляпом якоїсь некомпетентної людини, яка виступала на похоронах. Але якщо це правда, виникає питання. Якби у нас в Росії був парламент, а не те, що ми маємо, то, звичайно, були б зроблені запити депутатів уряду: а чим займається в мирний час армія таким, що може виникнути планетарна катастрофа", – сказав Гозман.

Атомний підводний човен "Лошарік" Moscow-baku.ru

Він також вказав на той факт, що похорони загиблих підводників "проходили під жорсткої охороною". Як переконаний опозиціонер, це показник того, що влада намагалася убезпечити себе.

"Чого вони могли побоюватися? Громадської обурення? Для цього нема ніяких підстав, люди абсолютно спокійно до цього поставилися. Якісь неприємності могли виходити від учасників похорону – товаришів, колег загиблих офіцерів, які знають більше, ніж знає пересічний громадянин. Схоже, що люди, які служили разом з ними, краще нас розуміють, що там відбулося, і у них є підстави обурюватися діями керівництва збройних сил", – припустив політик.

І, нарешті, в якості ще одного непрямого доказу вірності своїх припущень він нагадав про те, що ані Володимира Путіна, ані міністра оборони РФ Сергія Шойгу на похороні не було, незважаючи на той факт, що до Санкт-Петербурга, де проходили похорони, від Москви можна долетіти менш ніж за годину.

Як писав OBOZREVATEL, в російських територіальних водах в Баренцевому морі під час пожежі 1 липня загинули 14 моряків-підводників.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.