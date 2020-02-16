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16 лютого • оновлено в 12:52
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Скинув подругу в річку і потонув сам: в Росії зняли на камеру горе-жартівника

2.8т
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У Санкт-Петербурзі чоловік скинув жінку в річку, після чого стрибнув слідом, намагаючись врятувати її. Він потонув, а його супутницю змогли врятувати.

Про це повідомляє "МК". За їх інформацією інцидент стався пізно вночі, а винуватець перебував в стані алкогольного сп'яніння.

Річка Фонтанка

Річка Фонтанка

Близько другої години ночі, на набережній річки Фонтанки 63-річний громадянин Узбекистану перекинув через огорожу моста 48-річну жінку. Швидко отямившись, він спробував врятувати її підручними засобами, але зрештою стрибнув у воду сам, аби витягнути свою супутницю.

Жінку зуміли врятувати ще до прибуття рятувальників, вона була госпіталізована з переохолодженням. Чоловік же потонув, його тіло пізніше було знайдено водолазами.

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Автор
Ігор Нікітін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
кримінал Новини Росії
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Andria Viktor
Andria Viktor
Это верх совершенства-градиент деградации.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ужасть этнический руцкий утонул
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