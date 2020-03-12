Так, друзья, сегодня будет пост на одну интересную и важную тему — о том, что сейчас происходит с Россией. Думаю, даже далёкие от политики люди уже заметили, что в последние дни российский рубль значительно просел, и в настоящий момент курс доллара в России составляет 75 рублей — хотя ещё совсем недавно курс был в 60-63 рубля.

Смешат попытки телевизионных пропагандистов как-то "объяснить" народу то, что мол всё под контролем, у нас "экономика в рублях а не в долларах" — друзья, собственно эта самая "экономика" и просела, и абсолютно всё равно, в чём её измерять — в долларах, в евро или в попугаях. Упала покупательная способность рубля (его способность быть обмененным на определённое количество товаров и услуг) — а это значит, что просела вся экономика в целом. Что же случилось на самом деле? Тут целый комплекс причин, о которых я расскажу в сегодняшнем посте. Очевидно, что Россия сейчас входит в глубокий кризис, и то, что вы видите сегодня — это только самое его начало, так сказать верхушка айсберга, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, что сейчас происходит с Россией и мысли о том, на что всё это похоже.

Падение цен на нефть.

Одной из причин падения курса российского рубля стало падение цен на нефть — в результате торгов, что прошли в понедельник, нефть на азиатских рынках обвалилась более чем на 30%. Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи, в результате чего Саудовская Аравия, что входит в ОПЕК, объявила о снижении официальных цен на нефть. Кроме этого, саудиты предложили хорошие скидки тем, кто заключит с ними долгосрочные контракты — что ещё понизило цены на нефть.

Это ни что иное, как так называемый "чёрный лебедь" для российской экономики. Этот термин предложил американский философ и трейдер Нассиб Талеб главным образом для обозначения труднопрогнозируемых событий, которые при этом имеют значительные последствия. Для российской экономики и бюджета, которые рассчитаны если не на рост, то на хотя бы сохранение относительно высоких цен на нефть — такое снижение и есть настоящий "чёрный лебедь" с непредсказуемыми последствиями.

Война в Сирии.

Другой важный момент, который также влияет на снижение курса рубля и общую непривлекательность ("токсичность") России для инвесторов — это война в Сирии, куда путинизм втянулся для поддержки режима Асада — по старой советской привычке продолжая поддерживать всевозможных тиранов-людоедов и алкашей из первой квартиры подъезда. В последнее время в войну втянулась Турция, и асадовские войска и российские "ихтамнеты" несут в Сирии тяжёлые потери — видео с уничтожением российской военной техники турецкими дронами облетели весь мир.

Война — огромная расходная статья для российского бюджета, плюс поддержка диктатора Асада не добавляет России никаких плюсов, скорее наоборот — делает страну и экономику более токсичной.

Международные иски. Конституция.

А тут и суд начался — 9 марта в Гааге начато заседание суда по сбитому нидерландскому "Боингу" — несмотря на российскую пропаганду, многие голландцы и остальные европейские страны прекрасно знают, из чьего оружия был на самом деле сбит этот самолёт, что обещает для России серьёзные проблемы на международном уровне.

А тут ещё и изменения в российской конституции на подходе — на 22 апреля, в день 150-летия вечно живого деда Ленина, идейного вдохновителя всех большевиков, антизападников, сталинистов, читателей книг про попаданцев, ватников и путинистов — назначено голосования по изменениям в Конституцию, где предлагается "обнулить президентские сроки" и заново выбрать молодого и полного сил обновлённого Путина на российский трон — который и так уже там сидит дольше Брежнева.

На что это всё похоже.

И знаете, на что это всё похоже? Лично мне всё происходящее в России очень напоминает последние годы СССР — с войной в Афганистане, таким же падением курса нефти и таким же "несменяемым курсом вождя". Остаётся только гадать, чем всё закончится в этот раз.

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы обо всём этом думаете, интересно.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.