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"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою

14.7т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін після параду на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі потиснув руку росіянці, що викликало дивну реакцію у його охорони і шквал обурень у мережі.

Відповідним фото поділився в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Путін! Руку тисне!" – підписав він кадр, на який потрапили емоції дівчини. Вона знімала те, що відбувалося, на телефон і була неприродно здивована. Охоронець при цьому спробував відсунути росіянку від президента, розділивши їх рукою.

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Путін потиснув руку росіянці

Путін потиснув руку росіянці

Twitter Дмитра Смирнова

У мережі почалися суперечки, що ж викликало таке захоплення на обличчі дівчини. Деякі користувачі висловили думку, що вона "підставна", як це часто буває при візитах Путіна. Багато хто впізнав у ній героїню і інших роликів із президентом РФ.

"У мене таке ж обличчя, коли вступив у г*мно", "Пекельне дно", "Талановиті актори в ФСТ працюють", "Мавпа", "Переграє", "Яка страшна ФСТшниця. Фу. Це не вона одна з "металургів" нещодавно була?", "Щирий жах на обличчі. Я б теж обіср*вся!", "Так це відома ФСТшниця. Рибалкою минулого разу була", – написали в коментарях.

"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою
"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою

Здивувала росіян і реакція охоронця Путіна. "Охоронець вже готовий був убити", "Та ну, це їй охоронець на ногу наступив", – відзначили вони.

Відреагував на знімок і український політолог Олексій Голобуцький. "Путін сьогодні після параду в Санкт-Петербурзі: "дівчина отримала оргазм від руки Путіна". Гурток самодіяльності ФСТ вже переграє до неймовірності з таким "народним захватом", – прокоментував він у своєму Telegram-каналі.

Голобуцький також помітив, що захоплення росіянки нагадує емоції, з якими в 30-х роках люди зустрічали німецького диктатора Адольфа Гітлера.

"Путін сьогодні "спілкувався з простими росіянками" в Петербурзі. Екстаз точно такий же. Навіть обличчя схожі", – порівняв він знімки двох лідерів.

"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою

Telegram-канал AllГолобуцкий

"Був готовий вбити": мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа обурила постановочна зустріч Путіна з постраждалими від повені в Іркутську сім'ями.

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Особи
Володимир Путін Олексій Голобуцький
Місце
Росія
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Odessa Dmitri
Odessa Dmitri
ЛМ - логика майданутых: девушка - подставная из ФСО, именно поэтому фсошник готов её убить. С такой логикой очевиден ответ на вопрос: как можно было за 5 лет довести до обнищания страну устроив в ней «революцию гидности»?
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине истерика!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Для начала посмотрите видео!!! А почему Обосроз не публикует фото Порошенко срывающего шапку с девушки, как за нос людей хватает, как телефоны вышибает из рук украинцев. А почему не рассказывает, как охрана Порошенко избивает граждан Украины задающих не удобные вопросы? Что, избирательная демократия и свобода слова?
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