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24 січня • оновлено в 00:28
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Бухають, б'ються, як на звалищі: в Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину. Фото і відео

1.3т
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У Петербурзі (Росія) люди влаштували погром в магазинах Spar, коли там оголосили про величезні знижки і ліквідацію товару через закриття.

У торгових залах стояв сморід, продукти валялися під ногами, а люди виносили товар кульками без оплати. В деякі магазини через заворушення довелося викликати ОМОН, передає "360" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У гонитві за 70% знижками покупці навіть билися через їжу, а також їли прямо в магазині. Очевидці відзначають, що в мережі Spar практично не було персоналу.

У Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину

У Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину

Instagram/violettaniki89

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"Люди як божевільні несуться за знижкою 70%, їдять прямо в магазині і бухають теж, хтось не церемониться і виносить набране без оплати. Б'ються через банки тушонки, ніби вона остання і в країні дефіцит. А на підземній парковці як в гетто - йдеш повз бухаючих малоліток і сподіваєшся піти звідти живою...куди котиться світ", - написала Віолетта Нікітіна в Instagram.

"Все в коробках. Люди з рюкзаками, сумками приходять і йдуть, ні за що не платять. Заходьте, друзі, в Spar - будете багаті", - говорить за кадром автор наступного відео.

# спар # слов'янка

Публікація від Vlad Hohlov (@ vlad.hohlov)

"Зомбі-апокаліпсис у магазині Spar", - говорить жінка. На відео видно напівпорожні вітрини, гори коробок на підлозі і людей, які копаються в продукції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys в Києві увечері 20 січня.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Русский - это скот! Какое же это быдлo! И это культурная столица этой паРРаши! Фу, мерзость!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А где визжащие, бухающие и дерущиеся из-за банки тушёнки? Что за бред?
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Куни Чан
Куни Чан
у вас бы на 70% по головам бы ходили, а в России не каждый пойдет, побрезгует
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Куни Чан, ага, мы видим!
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