Бухають, б'ються, як на звалищі: в Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину. Фото і відео

У Петербурзі (Росія) люди влаштували погром в магазинах Spar, коли там оголосили про величезні знижки і ліквідацію товару через закриття.
У торгових залах стояв сморід, продукти валялися під ногами, а люди виносили товар кульками без оплати. В деякі магазини через заворушення довелося викликати ОМОН, передає "360" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
У гонитві за 70% знижками покупці навіть билися через їжу, а також їли прямо в магазині. Очевидці відзначають, що в мережі Spar практично не було персоналу.
У Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину
Instagram/violettaniki89
"Люди як божевільні несуться за знижкою 70%, їдять прямо в магазині і бухають теж, хтось не церемониться і виносить набране без оплати. Б'ються через банки тушонки, ніби вона остання і в країні дефіцит. А на підземній парковці як в гетто - йдеш повз бухаючих малоліток і сподіваєшся піти звідти живою...куди котиться світ", - написала Віолетта Нікітіна в Instagram.
"Все в коробках. Люди з рюкзаками, сумками приходять і йдуть, ні за що не платять. Заходьте, друзі, в Spar - будете багаті", - говорить за кадром автор наступного відео.
"Зомбі-апокаліпсис у магазині Spar", - говорить жінка. На відео видно напівпорожні вітрини, гори коробок на підлозі і людей, які копаються в продукції.
Як закривається прекрасна мережу SPAR. Такого свинарника я навіть в сільпо не бачила ... Все в кашу, бери, що хочеш, знижка на всі 50%. А що ти принесеш додому - ну ... лотерея - це м'яко сказано🤞 # спар #spar # sparзакритіе # магазіниспар # свинарник # евроспар #eurospar # спарбанкрот
Раніше OBOZREVATEL писав, що президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys в Києві увечері 20 січня.
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