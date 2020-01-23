Бухають, б'ються, як на звалищі: в Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину. Фото і відео

У Петербурзі (Росія) люди влаштували погром в магазинах Spar, коли там оголосили про величезні знижки і ліквідацію товару через закриття.

У торгових залах стояв сморід, продукти валялися під ногами, а люди виносили товар кульками без оплати. В деякі магазини через заворушення довелося викликати ОМОН, передає "360" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У гонитві за 70% знижками покупці навіть билися через їжу, а також їли прямо в магазині. Очевидці відзначають, що в мережі Spar практично не було персоналу.

У Росії влаштували божевільний погром на закритті магазину Instagram/violettaniki89

Новини Український магазин втрапив у антисемітський скандал

"Люди як божевільні несуться за знижкою 70%, їдять прямо в магазині і бухають теж, хтось не церемониться і виносить набране без оплати. Б'ються через банки тушонки, ніби вона остання і в країні дефіцит. А на підземній парковці як в гетто - йдеш повз бухаючих малоліток і сподіваєшся піти звідти живою...куди котиться світ", - написала Віолетта Нікітіна в Instagram.

"Все в коробках. Люди з рюкзаками, сумками приходять і йдуть, ні за що не платять. Заходьте, друзі, в Spar - будете багаті", - говорить за кадром автор наступного відео.

"Зомбі-апокаліпсис у магазині Spar", - говорить жінка. На відео видно напівпорожні вітрини, гори коробок на підлозі і людей, які копаються в продукції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президента України Володимира Зеленського помітили в одному з магазинів мережі Planet Toys в Києві увечері 20 січня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.