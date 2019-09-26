"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

У Росії на балконах і лоджіях квартир житлових будинків заборонять курити, спалювати свічки і смажити шашлики. Нові правила наберуть чинності 1 жовтня поточного року.

Це підтвердила пресслужба МНС РФ, передають "РИА Новости". "Заборона стосується куріння на балконах", – сказав співрозмовник агентства.

Водночас журналісти повідомляли про нововведення, посилаючись на пункт 436 протипожежних правил. Однак, він говорить, що щоб уникнути вибуху забороняється палити або запалювати сірники під час ремонту або заправки, і не має прямого стосунку до паління на балконах.

Ілюстрація Lenta.ru

Незалежний експерт із пожежної безпеки Сергій Назаров зі свого боку назвав заборону нісенітницею.

"Щодо куріння – це повна нісенітниця. Куріння і відкритий вогонь – різні речі. Нормативно це не закріплено, але є усталене поняття відповідно до статті 168 КК, де йдеться про знищення чужого майна шляхом необережного поводження з вогнем. Так ось поняття вогню в документі, в який вносилися поправки, корелює з тим же поняттям у статті 168 КК РФ.

Тобто заборонили з 1 жовтня на балконах розводити багаття, смажити шашлики і так далі. До куріння це жодного відношення не має, йдеться про використання відкритого вогню. А сигарета не є джерелом відкритого вогню", – цитує експерта МК.

Ілюстрація. Куріння pexels.com

Можливе нововведення викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. "Забороніть уже саме скотиняче існування, яке ви робите вряди-годи все гіршим і похмурішим", "Приходьте штрафувати, чекаю!" "Не хочеш порушити закон – кури в квартирі. Це типу більш безпечно?" "Балкони будуть не тільки склити, а й тонувати", – обурилися росіяни.

"А як будуть відслідковувати, що хтось із 20-го поверху палить? Буде створено якийсь загін спеціального призначення, якісь снайпери будуть відстрілювати курців?" – пожартував один з інтернет-користувачів.

ЖДУ ЗАБОРОНИ НА паління в ліжку!

В уряді Росії затвердили заборону на куріння і приготування шашлику на балконах квартир.

А ОСЬ ПО СТАТИСТИКА МНС:

90% ЗАГИБЛИХ ВІД ПОЖЕЖ ЛЮДЕЙ курили В ЛІЖКУ - КухаркаУфа (@KyxapkaUfa) September 26, 2019

Тобто з першого жовтня на балконах курити не можна? Не хочеш порушити закон – кури в квартирі. Це типу більш безпечно з точки зору пожежної безпеки (не кажучи про пасивне куріння всіх домочадців) https://t.co/CVSBkJ1nYg - Maxim Mironov (@mironov_fm) September 26, 2019

МНС заборонило куріння на балконах



А як як буду відслідковувати, що хтось з 20-го поверху курить? Буде створено якийсь загін спеціального призначення, якісь снайпери, які будуть відстрілювати кращих? Або буде та херня з Халф Лайфа літати і фотографувати порушення? pic.twitter.com/QhC2vcnqdL - 🏳️🌈 ws℟атий пêс น до 🏳️🌈 (@wsratyu) September 26, 2019

В уряді затвердили заборону на куріння і приготування шашлику на балконах. Добре, що ще залишилася добра традиція смажити шашлики у ванній - Ультравасілій (@g_o_n_z_o) September 26, 2019

Уряд РФ.

- Ну чо там, як країна?

- Нормально, Дмитро Анатоліч.

- Ет хорошо.Может побажання які народ висловлює?

- Та так, не особливо.

- Невже немає ніяких бід на Русі?

- Так є одна ...

-?

- Куріння на балконах.

- Пиши: Заборонити! Добре попрацювали сьогодні. По домівках. - HellRaiser (@ HellRai25016143) September 26, 2019

Ну да, раніше літали тільки вертольоти, а тепер будуть квадрокоптера - зграями, знімати будуть мирне життя на балконах російських громадян, ну а як інакше ловити порушників? / А так якщо що, у мене на балконі жалюзі. - Аріна (@ Bronizkarina45) September 26, 2019

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Відзначимо, згідно з російським Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки карається попередженням або штрафом 2-3 тисячі рублів.

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Нагадаємо, через безглузду заборону на куріння на балконах квартир до влади в нецензурній формі звернувся лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров.

Як писав OBOZREVATEL, недавно дослідники Американської психологічної асоціації назвали швидкий спосіб відмови від куріння.

Медики рекомендують кидати курити не пізніше, ніж у 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить у порядок лише через 15 років після відмови від тютюну.

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