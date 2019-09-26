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27 вересня • оновлено в 19:04
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"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

11.1т Читати матеріал російською

У Росії на балконах і лоджіях квартир житлових будинків заборонять курити, спалювати свічки і смажити шашлики. Нові правила наберуть чинності 1 жовтня поточного року.

Це підтвердила пресслужба МНС РФ, передають "РИА Новости". "Заборона стосується куріння на балконах", – сказав співрозмовник агентства.

Водночас журналісти повідомляли про нововведення, посилаючись на пункт 436 протипожежних правил. Однак, він говорить, що щоб уникнути вибуху забороняється палити або запалювати сірники під час ремонту або заправки, і не має прямого стосунку до паління на балконах.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Lenta.ru

Незалежний експерт із пожежної безпеки Сергій Назаров зі свого боку назвав заборону нісенітницею.

"Щодо куріння – це повна нісенітниця. Куріння і відкритий вогонь – різні речі. Нормативно це не закріплено, але є усталене поняття відповідно до статті 168 КК, де йдеться про знищення чужого майна шляхом необережного поводження з вогнем. Так ось поняття вогню в документі, в який вносилися поправки, корелює з тим же поняттям у статті 168 КК РФ.

Тобто заборонили з 1 жовтня на балконах розводити багаття, смажити шашлики і так далі. До куріння це жодного відношення не має, йдеться про використання відкритого вогню. А сигарета не є джерелом відкритого вогню", – цитує експерта МК.

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Ілюстрація. Куріння

Ілюстрація. Куріння

pexels.com

Можливе нововведення викликало бурхливу реакцію користувачів мережі. "Забороніть уже саме скотиняче існування, яке ви робите вряди-годи все гіршим і похмурішим", "Приходьте штрафувати, чекаю!" "Не хочеш порушити закон – кури в квартирі. Це типу більш безпечно?" "Балкони будуть не тільки склити, а й тонувати", – обурилися росіяни.

"А як будуть відслідковувати, що хтось із 20-го поверху палить? Буде створено якийсь загін спеціального призначення, якісь снайпери будуть відстрілювати курців?" – пожартував один з інтернет-користувачів.

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

Відзначимо, згідно з російським Кодексом про адміністративні правопорушення, порушення вимог пожежної безпеки карається попередженням або штрафом 2-3 тисячі рублів.

"Будуть відстрілювати снайпери?" У Росії вийшла дивна заборона про балкони: люди обурені

Скріншот

Нагадаємо, через безглузду заборону на куріння на балконах квартир до влади в нецензурній формі звернувся лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров.

Як писав OBOZREVATEL, недавно дослідники Американської психологічної асоціації назвали швидкий спосіб відмови від куріння.

Медики рекомендують кидати курити не пізніше, ніж у 40-45 років, оскільки серцево-судинна система приходить у порядок лише через 15 років після відмови від тютюну.

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Місце
Росія
Теги
куріння заборона Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Теоретически все верно. Незатушенная сигарета порывом ветра может улететь на захламленный соседский балкон и вызвать пожар. Курение зло!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Артеллерист Моня, это чё? Неужели, как вы?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
hunt andres, скоро вы и срать ходить будите по часам)))))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Жарить шашлык на балконе? Буггааааггааа...я ору!
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hunt andres
hunt andres
Артеллерист Моня, Скот жарит шашлыки?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Джонсон Саймон Ф., Так а чему удивляться чурки они это даже не люди а так скот))))))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Все могут благополучно заткнуться со своим мнением. Чего надо украинцам в данном вопросе вообще не понятно. А российским курильщикам придется сигареты жрать, раз не могут курить бросить. Я например по нашему дому рассылку по новому закону уже разместила. До этого с курением в подъезде я всех прессовала, потряхивало не только курильщиков, но и участкового. Но ничего, привыкли, последний раз в подъезде курящего выловили под новый год, и то, не наш, а в гости пришел. А теперь еще и на балконах курить нельзя. Давно надо было запретить. А то он дымит вроде как у себя, а вонь на все выше расположенные этажи. Хотя, с учетом нашей придомовой территории, мы им где-нибудь в углу построим площадку для курения, нехай и сами курят, и дышат тем, что другие накурили.
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