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5 грудня • оновлено в 11:33
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Буде як у СРСР: у Росії прорахували план розвалу країни

3.1т
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У Росії прорахували сценарій, за якого країна може розпастися за межами федеральних округів.

Гіпотетичні розрахунки проводилися в Російській академії наук за аналогією з моделюванням розвалу СРСР у кінці 1980-х років, передає "Коммерсант".

Як повідомив заступник директора з науки Інституту економіки промислового виробництва Сибірського відділення РАН, доктор економічних наук, член-кореспондент РАН Віктор Суслов, результати досліджень виявилися гнітючими.

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"Найбільш самодостатнім макрорегіоном Росії є Північно-Західний федеральний округ. У стані автаркії він зберігає 85,4% вихідного рівня свого цільового показника. Це навіть більше, ніж аналогічний російський показник напередодні розпаду СРСР (64,6%)", – зазначив учений.

Суслов додав, що Центральний федеральний округ РФ є "найбільш злісним "паразитом".

"Його "вклади" в цільові показники всіх федеральних округів виявилися негативними, причому "результатом" його "взаємодії" з Північно-Західним округом є скорочення цільового показника останнього майже на одну чверть", – пояснив він.

Розвал Росії

Розвал Росії

При цьому він наголосив, що Москва, як столиця і реальний центр Росії, несправедливо отримує великі доходи, штучно стягуючи гроші з усіх регіонів.

"Чисто умоглядно можна зіставити нинішній російський стан із СРСР напередодні розпаду", – пояснив Суслов, додаючи, втім, що гасло "досить годувати Москву", яке "маячить на обрії", навряд чи простимулює політичний розпад країни.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пока украинцы будут ждать когда Россия развалится, государство Украина перестанет существовать...
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлики, а чего это ваш обоз не процитировал вот это из сценария: "Россия прямо и косвенно обеспечивала более половины (точнее, до двух третей) целевого показателя (потребления населения и части государственных расходов) Украины, Белоруссии, Прибалтики"?
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2
1
Pooh Vini
Pooh Vini
Хватит кормить мацкву!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pooh Vini, ... кричали украинцы в 1991 году, и к 2019 году стали самой нищей страной...
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