Буде як у СРСР: у Росії прорахували план розвалу країни

У Росії прорахували сценарій, за якого країна може розпастися за межами федеральних округів.
Гіпотетичні розрахунки проводилися в Російській академії наук за аналогією з моделюванням розвалу СРСР у кінці 1980-х років, передає "Коммерсант".
Як повідомив заступник директора з науки Інституту економіки промислового виробництва Сибірського відділення РАН, доктор економічних наук, член-кореспондент РАН Віктор Суслов, результати досліджень виявилися гнітючими.
"Найбільш самодостатнім макрорегіоном Росії є Північно-Західний федеральний округ. У стані автаркії він зберігає 85,4% вихідного рівня свого цільового показника. Це навіть більше, ніж аналогічний російський показник напередодні розпаду СРСР (64,6%)", – зазначив учений.
Суслов додав, що Центральний федеральний округ РФ є "найбільш злісним "паразитом".
"Його "вклади" в цільові показники всіх федеральних округів виявилися негативними, причому "результатом" його "взаємодії" з Північно-Західним округом є скорочення цільового показника останнього майже на одну чверть", – пояснив він.
Розвал Росії
При цьому він наголосив, що Москва, як столиця і реальний центр Росії, несправедливо отримує великі доходи, штучно стягуючи гроші з усіх регіонів.
"Чисто умоглядно можна зіставити нинішній російський стан із СРСР напередодні розпаду", – пояснив Суслов, додаючи, втім, що гасло "досить годувати Москву", яке "маячить на обрії", навряд чи простимулює політичний розпад країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що у Росії немає майбутнього, розвал цієї країни неминучий, однак вирішальний фактор у цьому процесі важко передбачити.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.