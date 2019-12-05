Буде як у СРСР: у Росії прорахували план розвалу країни

У Росії прорахували сценарій, за якого країна може розпастися за межами федеральних округів.

Гіпотетичні розрахунки проводилися в Російській академії наук за аналогією з моделюванням розвалу СРСР у кінці 1980-х років, передає "Коммерсант".

Як повідомив заступник директора з науки Інституту економіки промислового виробництва Сибірського відділення РАН, доктор економічних наук, член-кореспондент РАН Віктор Суслов, результати досліджень виявилися гнітючими.

"Найбільш самодостатнім макрорегіоном Росії є Північно-Західний федеральний округ. У стані автаркії він зберігає 85,4% вихідного рівня свого цільового показника. Це навіть більше, ніж аналогічний російський показник напередодні розпаду СРСР (64,6%)", – зазначив учений.

Суслов додав, що Центральний федеральний округ РФ є "найбільш злісним "паразитом".

"Його "вклади" в цільові показники всіх федеральних округів виявилися негативними, причому "результатом" його "взаємодії" з Північно-Західним округом є скорочення цільового показника останнього майже на одну чверть", – пояснив він.

Розвал Росії

При цьому він наголосив, що Москва, як столиця і реальний центр Росії, несправедливо отримує великі доходи, штучно стягуючи гроші з усіх регіонів.

"Чисто умоглядно можна зіставити нинішній російський стан із СРСР напередодні розпаду", – пояснив Суслов, додаючи, втім, що гасло "досить годувати Москву", яке "маячить на обрії", навряд чи простимулює політичний розпад країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній президент України Віктор Ющенко заявив, що у Росії немає майбутнього, розвал цієї країни неминучий, однак вирішальний фактор у цьому процесі важко передбачити.

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