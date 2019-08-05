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Борис Акунін
Борис Акунін
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На месте Путина я бы напрягся

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Может быть, это просто балаболы. А может быть, внутри спецслужб, действительно, существует конспиративная политическая организация, которая сейчас понервничала и засветилась. Так или иначе оставлять подобные заявления без расследования для любого государства опасно. Обязательно нужно выяснить, что за пассионарии входят в эту "инициативную группу". Сколько их. На что они способны.

Новини
Будет объявлено: Путин недееспособен

В истории всё повторяется. Французские ОАСовцы (Organisation de l'Armée Secrète) тоже начинали с охоты на либералов, а потом и на "либеральничающее руководство" нацелились, чуть президента де Голля не грохнули. На месте Путина я бы напрягся.

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Автор
Борис Акунін Борис Акунін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Бориса Акунина
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Синбатька олег
Синбатька олег
написали про дітей своїх босів і цих же босів захищають - когнітивний дисонанс
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Gordon Yury
Gordon Yury
Чем больше таких инициативных групп появится на момковии, тем лучше. Все быстрее и быстрее до народов эрэфии будет доходить звериная сущность действующего деспотического режима. Кстати, Алексей, а можно узнать, чем ты отличаешься от этого блогера? Ведь ты своей ложью точно также разжигаешь ненависть в сердцах и душах людей, стравливая, например, своих соплеменников с УКРАИНЦАМИ. Не удивлюсь, если узнаю, что этим же ты занимаешься и на сайтах других государств, в том числе входящих в состав эрэфии и СНГ. Так что данную тобой характеристику можно отнести и на твой счет!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Этого идиота блогера уже арестовали. Официально и по закону.
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