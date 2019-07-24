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"Біжи або застрелю!" У Росії таксист-гомофоб влаштував "сафарі" на пасажира-"єдинорога". Дивне відео

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У Росії до двох років колонії засудили таксиста, який у Єкатеринбурзі побив і пограбував пасажира в костюмі єдинорога.

Засуджений підвозив потерпілого з гей-клубу додому і напав на нього прямо в таксі, покликавши на допомогу товариша, повідомляє Telegram-канал Huepub (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водій вкрав у хлопця документи, а потім викинув його на вулицю зі словами: "Біжи або застрелю!"

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"Потерпілий пішов у поліцію, злочинця швидко знайшли. На стадії слідства він намагався "залікувати" проблему грошима, але "єдиноріг" не здався. Все, тепер два роки загального режиму", – пише портал.

Потерпілий

Потерпілий

Скрін відео

За словами хлопця, він хотів втекти з машини, але зловмисники схопили його за хвіст костюма, а потім заблокували двері таксі. Вони ображали хлопця, заламували йому руки та били по щоках.

Все, що відбувалося, таксист і його приятель знімали на телефон і погрожували опублікувати відео в мережі. При цьому вони кричали, що є "загоном гомофобів".

За інформацією "360", засуджений – житель міста Верхня Пишма (Свердловської області) 1996 року народження. На нього було заведено кримінальну справу за фактом грабежу.

Зловмисник

Зловмисник

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у січні в київському гей-клубі "Lift" двоє охоронців по-звірячому побили відвідувачів, які нібито заважали їм спати.

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Тема
Кримінал
Місце
Росія Єкатеринбург
Теги
побив пасажира грабеж Новини Росії ЛГБТ видео
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
ПаРашисты,а хотите,мы вам нашего припиздента отдадим безвозмездно? Вы и так неизлечимо больной народец,придуманный украинцами в виде ошибочного эксперимента,так хоть будет с чего продолжать смеяться.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Киборг, наверное!
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