"Біжи або застрелю!" У Росії таксист-гомофоб влаштував "сафарі" на пасажира-"єдинорога". Дивне відео

У Росії до двох років колонії засудили таксиста, який у Єкатеринбурзі побив і пограбував пасажира в костюмі єдинорога.

Засуджений підвозив потерпілого з гей-клубу додому і напав на нього прямо в таксі, покликавши на допомогу товариша, повідомляє Telegram-канал Huepub (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Водій вкрав у хлопця документи, а потім викинув його на вулицю зі словами: "Біжи або застрелю!"

"Потерпілий пішов у поліцію, злочинця швидко знайшли. На стадії слідства він намагався "залікувати" проблему грошима, але "єдиноріг" не здався. Все, тепер два роки загального режиму", – пише портал.

Потерпілий Скрін відео

За словами хлопця, він хотів втекти з машини, але зловмисники схопили його за хвіст костюма, а потім заблокували двері таксі. Вони ображали хлопця, заламували йому руки та били по щоках.

Все, що відбувалося, таксист і його приятель знімали на телефон і погрожували опублікувати відео в мережі. При цьому вони кричали, що є "загоном гомофобів".

За інформацією "360", засуджений – житель міста Верхня Пишма (Свердловської області) 1996 року народження. На нього було заведено кримінальну справу за фактом грабежу.

Зловмисник Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL, у січні в київському гей-клубі "Lift" двоє охоронців по-звірячому побили відвідувачів, які нібито заважали їм спати.

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