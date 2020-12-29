Рік, що минає щури, схоже, все ж вирішив розставити крапки над "i" в питанні "транзиту влади" саме на прощання, а не передавати цю естафетну паличку наступному бігунові в ланцюжку. І в даному випадку, я маю на увазі причини, за якими всередині російських силових структур, а саме тандему ФСБ-СВР, по наростаючій, з середини цього року загострювалася внутрівідомча боротьба. Але, про все по порядку.

Далі текст мовою оригіналу

Так, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, которого многие не воспринимают всерьёз, но который играет роль ретранслятора нарративов высшего порядка, перечислил политиков, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента Российской Федерации.

Жириновский заявил, что на пост главы государства (при живом-то Путине, получившем карт-бланш царствования минимум на декаду) могут претендовать премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший глава Кабинета министров Дмитрий Медведев.

На самом деле, Владимир Вольфович озвучил три кандидатуры, а не четыре, а именно, ключевых представителей силовых структур РФ: ФСБ, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), СВР, а точнее - Мишустин, Шойгу и Нарышкин.

Разумеется, Медведева не стоит сбрасывать со счетов, ведь он является фигурой от старой питерской “чекистской” гвардии в лице главы Совбеза Патрушева. Однако, позиции “старой гвардии” явно пошатнулись под напором новых претендентов на властные посты. Особенно после масштабного давления на аппарат Патрушева. А после отправки на пенсию генерала армии Сергея Смирнова - правой руки Патрушева, стул под структурным мастодонтом зашатался как никогда ранее.

Михаил Мишустин так же попал под большую раздачу, благодаря масштабному вбросу в открытое пространство информации о его экс-зяте Александре Удодове, которым вплотную занялась немецкая прокуратора.

В миру уже давно известна фраза, что у Путина на уме - то у Вольфовича на языке.

А потому и не удивительно, что в числе претендентов на пост президенты, мы увидели фамилию Нарышкина, на которого сейчас осуществляется мощнейший прессинг как со стороны информационных, расследовательских ресурсов ГУ ГШ ВС РФ, так и ФСБ, о чем я писал в материале "Итоги года большой политической “Игры престолов” ФСБ, СВР и ГУ ГШ ВС РФ".

Кстати, в этом материале я так же обратил внимание на то, как топящие друг друга прежде ресурсы ФСБ и ГРУ, объединились в атаке на главу СВР РФ.

Но, увлекательнее всего то, что в то время как Мишустин, Шойгу и Нарышкин схлестнулись в битве за трон, под эгидой неизбежности транзита власти, совершенно не у дел и абсолютно чистый остается Дмитрия Медведев. Единственное как задевают плацдарм Патрушева, в этой битве пауков не на жизнь, а на смерть, так это косвенными атаками на "смотрящих" с Лубянки.

Таким образом, пазл сошёлся и нынешние межведомственные и внутриведомственные разборки приобретают больший смысл, нежели буквально полгода назад. И смысл этот куда более существенный, нежели банальная борьба за финансовые потоки в период серьезных бюджетных ограничений.

Но интересно в это баталии нечто иное. А именно то, что реальным претендентом на “наследный трон” может оказаться совершенно неожиданная фигура.

Наблюдаем!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.