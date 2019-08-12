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"Билися головою й обс*ралися": спливли нові деталі моторошного хрещення в Росії

3.3т Читати матеріал російською

Родичі дитини, яку в Гатчині (Росія) ледь не вбив при хрещенні священик ігумен Фотій, поділилися новими подробицями моторошного інциденту.

Матір хлопчика, 24-річну Анастасію Алексєєву, запросили на зустріч з єпархією, на якій перед нею вибачилися за грубу поведінку священика, передає "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перші секундишок і заціпеніння. Коли прийшла до тями, одразу постаралася забрати дитину. Але виявилося, що клірик не був готовий відпустити її до того, як завершить ритуал", – поділилася жінка.

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Хрещення в Гатчині

Хрещення в Гатчині

За її словами, Фотій обурився тим, що сім'я хрестить таку велику дитину. "Мовляв, із ним дуже складно справлятися. Він прямо сказав, що у нього були діти, які билися головою і обс*ралися", – розповіла Алексєєва.

Як з'ясувалося, обряд обійшовся родині в 3500 рублів. За словами дідуся хлопчика Шаміля Шамсудінова, після того, що трапилося, у нього досі тремтять руки, коли він дивиться відео.

Крім того, стало відомо, що храм Покрова Пресвятої Богородиці в Маріїнбурзі – не перше місце служби Фотія. Перед цим його кілька разів переводили через скарги і скандали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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