"Билися головою й обс*ралися": спливли нові деталі моторошного хрещення в Росії

Родичі дитини, яку в Гатчині (Росія) ледь не вбив при хрещенні священик ігумен Фотій, поділилися новими подробицями моторошного інциденту.

Матір хлопчика, 24-річну Анастасію Алексєєву, запросили на зустріч з єпархією, на якій перед нею вибачилися за грубу поведінку священика, передає "НТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перші секунди – шок і заціпеніння. Коли прийшла до тями, одразу постаралася забрати дитину. Але виявилося, що клірик не був готовий відпустити її до того, як завершить ритуал", – поділилася жінка.

Хрещення в Гатчині

За її словами, Фотій обурився тим, що сім'я хрестить таку велику дитину. "Мовляв, із ним дуже складно справлятися. Він прямо сказав, що у нього були діти, які билися головою і обс*ралися", – розповіла Алексєєва.

Як з'ясувалося, обряд обійшовся родині в 3500 рублів. За словами дідуся хлопчика Шаміля Шамсудінова, після того, що трапилося, у нього досі тремтять руки, коли він дивиться відео.

Крім того, стало відомо, що храм Покрова Пресвятої Богородиці в Маріїнбурзі – не перше місце служби Фотія. Перед цим його кілька разів переводили через скарги і скандали.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російський священник ігумен Фотій мало не вбив однорічну дитину при хрещенні в храмі в Гатчині. Відео моторошного інциденту з'явилося на YouTube. На ньому монах силою занурює малюка в воду під нестямні крики матері і самої дитини.

Сам же ігумен звинуватив у скандалі матір малюка. Він зазначив, що хрещення нібито проводилося за церковними правилами.

Мати дитини розповіла, що священник ще до початку обряду поводився грубо. До речі, він навіть усунув від участі хрещеного дитини, посилаючись на те, що той нібито погано підготувався.

Стало також відомо, що ігумен засвітився в низці скандалів – від його рук постраждав не один малюк.

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