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1 жовтня • оновлено в 05:41
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"Безглузді ігри!" Росія пригрозила США за санкційний удар по людях Путіна

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Введення США нових санкцій проти Росії у зв'язку зі втручанням в американські вибори не залишиться без відповіді Москви.

Таку заяву 30 вересня зробили в пресслужбі МЗС РФ, назвавши обмеження "антиросійським випадом".

"Росія висловлює крайнє здивування новими санкціями адміністрації США проти російської сторони", – йдеться у повідомленні.

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У МЗС наголосили, що їм "залишилося незрозумілим", що "змусило вашингтонських бюрократів об'єднати... всіх в один список, яке відношення літаки і теплоходи мають, як стверджується, до втручання в американські вибори".

"У відношенні деяких осіб обмеження з незрозумілих причин вводяться вже по другому і третьому колу. Чи то в авторів санкційних реєстрів не вистачає фантазії, чи то вони заплуталися у своїх численних списках", – йдеться у тексті.

Росіяни закликали американських політиків "припинити безглузді ігри в санкції, результат яких дорівнює нулю, повернутися на позиції здорового глузду".

Ілюстрація

Ілюстрація

Антикор

Нагадаємо, розширення санкцій відбулося стосовно двох громадян Росії і трьох компаній.

Юридичні та фізичні особи, за даними Мінфіну США, мають зв'язки з російським бізнесменом, "кухарем" президента Володимира Путіна Євгеном Пригожиним і так званою фабрикою тролів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Теми
Санкції проти Росії Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Теги
санкции Новини Росії політика
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