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''Бажаю не стати шинкою'': Биков ''пророчо'' привітав росіян

6.9тЧитати матеріал російською

Російський письменник і літературний критик Дмитро Биков оригінально привітав росіян із Новим роком, побажавши їм "не стати шинкою".

Ведучий в ефірі "Дождя" заявив, що від 2019 року не варто чекати чогось особливого. У результаті Биков побажав росіянам того, чого точно ніколи не було в їхній історії, — безпеки.

Що побажати Вітчизні в рік свині?

Росії ніколи не стати іншою.

Бажаю вам, співгромадяни мої,

Не стати зараз хоча б шинкою.

Новини
Усе ж теракт? Спливло ще одне відео з місця вибуху маршрутки в Магнітогорську

Дмитро Биков

Дмитро Биков

Дождь

Зазначимо, що привітання, записане напередодні Нового року, стало фактично пророчим. У російському місті Магнітогорськ у ніч на 31 грудня прогримів вибух у житловій дев'ятиповерхівці. За даними на ранок 2 січня загинули 13 осіб. 30 людей вважаються зниклими.

У вівторок, 1 січня, сталася нова НП - загорілося маршрутне таксі. Загинули троє людей.

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Особа
Дмитро Биков
Місце
РосіяМагнітогорськ
Теги
Новий рікНовини Росії
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Галицький Данило
Галицький Данило
Вонючего кацапа сравнивать с ветчиною, ну это уж слишком! Опарышами на тухлой кацапьятине, это ДА!
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Эта мразь живёт за счёт западных подачек. А сам трсливое чмо.
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Handus Sergei
Handus Sergei
почему он стесняется своей фамилии?
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