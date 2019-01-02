''Бажаю не стати шинкою'': Биков ''пророчо'' привітав росіян

Російський письменник і літературний критик Дмитро Биков оригінально привітав росіян із Новим роком, побажавши їм "не стати шинкою".

Ведучий в ефірі "Дождя" заявив, що від 2019 року не варто чекати чогось особливого. У результаті Биков побажав росіянам того, чого точно ніколи не було в їхній історії, — безпеки.

Що побажати Вітчизні в рік свині?

Росії ніколи не стати іншою.

Бажаю вам, співгромадяни мої,

Не стати зараз хоча б шинкою.

Дмитро Биков Дождь

Зазначимо, що привітання, записане напередодні Нового року, стало фактично пророчим. У російському місті Магнітогорськ у ніч на 31 грудня прогримів вибух у житловій дев'ятиповерхівці. За даними на ранок 2 січня загинули 13 осіб. 30 людей вважаються зниклими.

У вівторок, 1 січня, сталася нова НП - загорілося маршрутне таксі. Загинули троє людей.

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