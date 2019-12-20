"Багато не пийте": Путін публічно підколов Медведчука і Назарбаєва. Відеофакт

Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 20 грудня, під час зустрічі зі своїм кумом, українським політиком Віктором Медведчуком, пожартував над ним та іншими гостями.

Відповідне відео опублікувала в Telegram-каналі пропагандистка Ольга Скабєєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Путін запросив на вечерю після переговорів Медведчука, президента Узбекистану Шавката Мірзієєва і колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. "Ми зараз можемо піднятися наверх і взяти по келиху шампанського", – сказав лідер РФ.

Путін підколов Медведчука і Назарбаєва Скріншот із відео

Вже прямуючи в іншу кімнату, він повернувся до співрозмовників і видав, сміючись: "Тільки багато не пийте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін провів із Медведчуком чергові газові переговори, висунувши ультиматум щодо транзиту.

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