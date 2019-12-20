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21 грудня • оновлено в 01:38
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"Багато не пийте": Путін публічно підколов Медведчука і Назарбаєва. Відеофакт

1.5т
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Президент Росії Володимир Путін у п'ятницю, 20 грудня, під час зустрічі зі своїм кумом, українським політиком Віктором Медведчуком, пожартував над ним та іншими гостями.

Відповідне відео опублікувала в Telegram-каналі пропагандистка Ольга Скабєєва (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, Путін запросив на вечерю після переговорів Медведчука, президента Узбекистану Шавката Мірзієєва і колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. "Ми зараз можемо піднятися наверх і взяти по келиху шампанського", – сказав лідер РФ.

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Путін підколов Медведчука і Назарбаєва

Путін підколов Медведчука і Назарбаєва

Скріншот із відео

Вже прямуючи в іншу кімнату, він повернувся до співрозмовників і видав, сміючись: "Тільки багато не пийте".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін провів із Медведчуком чергові газові переговори, висунувши ультиматум щодо транзиту.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Віктор Медведчук Нурсултан Назарбаєв
Місце
Росія
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