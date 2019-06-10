Чернобыль – это лучший фильм, который был снят за границей про Советский Союз. Точного и более глубокого фильма я лично не припомню. Но потуги российской пропаганды принизить роль этого сериала – просто смешны. Этот сериал сожрал весь мир живьем, и Россию в том числе. Все эти контрпропагандистсткие статейки в пропагандистском СМИ – я их даже специально прочел – они просто смехотворны. Там аргументация на уровне стеклопакетов в окнах домов Припяти.

Кадр из сериала "Чернобыль"

Но Россия никогда не признает этого потому что то, как в этом сериале показан Союз - калька того, что сейчас делает Путин. Это одно и тоже. Ложь, замалчивание и т.д. И если бы сейчас что-то рвануло на российской территории под Петербургом – было бы еще хуже. В Чернобыле люди вели себя героически и жертвовали собой ради спасения человечества. Это то, чего нет сейчас. Люди - циники, а чиновники – воры. Теперешние чиновники в правительстве при атомных станциях воровать бы начали на ликвидации последствий аварии. А люди отказывались бы идти. Сказали бы "мы что биороботы что ли. Что значит, Родина велела? Плати 10 тысяч баксов, тогда, может и пойду".

Новини Россия вызывает чувство брезгливости и омерзения

Может быть, это и правильно. Люди стали другими. Советские люди в этом смысле были более бескорыстными, на них можно было бы подействовать какими-то моральными увещеваниями. Но сейчас власть в России настолько подлая, что увещевание "спасите других", вызывало бы реакцию – да пошел ты на х*й. Моя рубашка ближе к телу.

И что? Тогда все вокруг просто сдохли бы.

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