Армія Путіна протримається три години? Офіцер США назвав її слабку ланку

Офіцер ВМС США у відставці Гарі Табах заявив про те, що до того, як у Росії з'явилася ядерна зброя, її війська "не трималися й трьох годин".

"Вони відразу переходили в наступ або тікали", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи публікацію в китайському ЗМІ про те, що в разі збройного конфлікту з Заходом Росія зазнає поразки за три години.

Порівнюючи військову міць Росії та Китаю, експерт вказав на явну перевагу останнього. "Китайська армія, звісно, значно могутніша, в рази більше організована, дисциплінована й оснащена сучасною зброєю. Найсильніша її ланка – сучасні технології, ракети, точкова зброя. Це саме те, чого не вистачає Росії", – сказав він.

Володимир Путін

Водночас Табах не передбачає прямого військового протистояння між Росією і Китаєм. "По-перше, Китай історично так не поводиться. Це така держава, на яку нападають, а потім та країна, яка напала, перетворюється на Китай. По-друге, територія Росії до Уралу фактично вже належить Китаю", – зауважив він.

Нагадаємо, китайські військові аналітики заявили про те, що в разі збройного конфлікту із Заходом Росія зазнає поразки за три години. Про це пише сайт China.com.

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти німецького видання Die Zeit, що проаналізували масштаб нарощування Росією своїх озброєнь, дійшли висновку, що Росія постійно занижує "оголошені" обсяги свого військового бюджету. "Як президенту Путіну вдається постійно анонсувати нові бойові системи, проводити гігантські навчання і здійснювати випробування ядерних силових установок, якщо на папері він витрачає на всю армію лише 61 млрд доларів? Абсолютно просто: завдяки креативній бухгалтерії", – заявили вони.

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