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Андрій Нофенко
Андрій Нофенко
ЖурналістВсі статті автора

Путин обозвал жен моряков: чего же вы не возмущались?

23.1тЧитати матеріал російською

Гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Габуния в его программе в адрес Путина.

"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах".

Новини
Война с Россией стала неизбежной

А многие россияне, да и не только россияне возмущаются... Однако, вопрос: почему когда Путин называл жён подводников подлодки "Курск" десятидолларовыми шлюхами - вы, господа хорошие и культурные, не возмущались?

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Автор
Андрій НофенкоАндрій Нофенко
Теми
Протести в ГрузіїВійна в Грузії
Особа
Володимир Путін
Місце
Грузія
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Андрея Нофенко
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
А автор не смущает некорректность сравнения? О выражении Путина известно лишь по высказыванию покойного Доренко, который в тот момент вел против Путина интенсивную информационную войну. Причем, даже если верить Доренко, то Путин лишь повторил информацию своих помощников, которые назвали так выступавших по телевидению. При этом Доренко признает, что Путин искренне считал тех женщин подставными, а не настоящими вдовами. То есть имеем два очень четких отличия: (1) выражения были не публичными (и их разглашение омерзительно, как всякая публичная передача частного разговора); (2) ругавшийся Путин считал, что такими словами он называет подставных актеров, то есть провокаторов.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
Потому что про 10 долларов сказал не Путин, а Доренко.
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
А может путя правильно охарактеризовал жён российских моряков?А правду осуждать как-то нехорошо...
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