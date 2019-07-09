Гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Габуния в его программе в адрес Путина.

"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах".

Новини Война с Россией стала неизбежной

А многие россияне, да и не только россияне возмущаются... Однако, вопрос: почему когда Путин называл жён подводников подлодки "Курск" десятидолларовыми шлюхами - вы, господа хорошие и культурные, не возмущались?

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.