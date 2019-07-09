Гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" прокомментировал нецензурные высказывания телеведущего Габуния в его программе в адрес Путина.
"Я не собираюсь извиняться за мат, так как полностью поддерживаю этот пафос. Но считаю, что эту позицию можно было передать в двух словах".
А многие россияне, да и не только россияне возмущаются... Однако, вопрос: почему когда Путин называл жён подводников подлодки "Курск" десятидолларовыми шлюхами - вы, господа хорошие и культурные, не возмущались?
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