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Андрій Караулов
Андрій Караулов
Російський письменник, журналіст Всі статті автора

В России национальная трагедия: опять все молчат

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И так результат: со вчерашнего вечера полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник", производство "Новатора", загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории Северного моря, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в Баренцево море.

На самом деле - это национальная трагедия.

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

В России национальная трагедия: опять все молчат

Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник

Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в Северном море и вот-вот последует запрет на вылов рыбы в Баренцевом море.

Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.

Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.

Двинская губа, устье северной Двины, и огромная часть побережья Северного моря - со вчерашнего дня - "зона".

Новини
Грабли для Путина

Говоря языком "Сталкера" Тарковского - "зона".

Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого Президента?

Весь мир встал на уши.

Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: "Буревестник". Новейшая крылатая ракета.

Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.

Опять молчат.

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Автор
Андрій Караулов Андрій Караулов
Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Андрея Караулова
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат..." - в казарме есть УСТАВ. Главный Ихтамнет ЕЩЕ НЕ РЕШИЛ, что Устав говорит по этому поводу. Он хотел сказать, что НИЧЕГО НЕ БЫЛО там, это всё враки врагов россии. Но, надо же, наплодили этих проклятых телефонов с фотоаппаратами и не напасёшся для всех их владельцев РАСПИСОК О НЕРАЗГЛАШЕНИИ.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
реформа школьного образования на Украине для таких людей и делают, которые не задаются вопросом где Северное море и где Двинская губа.
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Есть интересная легенда, про Эдисона и Теслу. Я знаю, что в сёлах Кривого Рога в курсе, так для справки. Постоянный ток, законы которого описал Эдисон, абсолютно безопасен для людей, так вот, для того чтобы доказать насколько опасен переменный ток, он изобрёл электрический стул, работающий на переменном токе Теслы. Конкуренция, куда уж без неё. Сейчас весь мир, пользуется переменным током)))) Успокойтесь селюки, Финляндия и Швеция никуда не переезжают
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