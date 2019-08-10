И так результат: со вчерашнего вечера полностью закрыта Двинская губа. Это значит, что ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник", производство "Новатора", загрязнил - мягко говоря: загрязнил - огромную часть акватории Северного моря, поэтому Двинская губа сегодня полностью закрыта и оттуда выведены все суда, включая рыболовецкие шхуны, все эти миллионы кюри перейдут в Баренцево море.
На самом деле - это национальная трагедия.
Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник
Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник
Ядерный взрыв межконтинентальной ракеты "Буревестник
Теперь вопрос: кто-нибудь объявил сегодня, что со вчерашнего дня запрещён вылов рыбы в Северном море и вот-вот последует запрет на вылов рыбы в Баренцевом море.
Что сегодня у нас, в России, появилась своя Фукусима.
Что десятки тысяч рыбаков останутся без работы. Да и не только рыбаков.
Двинская губа, устье северной Двины, и огромная часть побережья Северного моря - со вчерашнего дня - "зона".
Говоря языком "Сталкера" Тарковского - "зона".
Может быть я не знаю чего, но разве у нас запланировано выступление на всю страну главного санитарного врача, министра обороны, представителя Президента на севере и самого Президента?
Весь мир встал на уши.
Вчера только мы правильно назвали взорвавшуюся ракету: "Буревестник". Новейшая крылатая ракета.
Сегодня весь мир знает это название. Зато у нас - все молчат.
Опять молчат.
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