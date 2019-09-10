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10 вересня • оновлено в 22:22
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"Американський кріт" у Кремлі: генерал пояснив, у чому суть нового скандалу у Росії

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Історія із можливим розкриттям інформатора США в уряді Російської Федерації – "один із епізодів у широкому спектрі діяльності спецслужб країн світу одна проти одної".

"Тут немає нічого дивного. Кожна країна краде у іншої те, що їй потрібно". Про це OBOZREVATEL розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Він запевнив: бажання "дізнатися таємниці протилежної сторони, особливо тієї, щодо якої планується вчиняти агресивні дії чи схиляти її до вигідних для себе дій", має глибоке історичне коріння, і не втратило своєї актуальності донині.

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"У кожній країні є таємниці – економічні, політичні, науково-технічні, військово-технічні, які цікавлять широкий спектр держав світу. А якщо йдеться про глобальне протистояння між Росією та Заходом, і, зокрема, із США, то між ними існує латентна боротьба розвідувальних спецслужб із отримання необхідної інформації", – повідомив генерал.

Шпигунство. Ілюстрація

Шпигунство. Ілюстрація

Пикабу

У цьому контексті він нагадав про те, що "в США існує ціла розвідувальна спільнота".

При цьому "видобуток інформації" здійснюється "агентурним чи технічним шляхом". Перший заснований на пошуку "людей із певними слабкостями" на тій чи іншій ключовій посаді, їхнє вербування та подальше отримання від них інформації.

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У цьому контексті Богдан зазначив: подібні "невидимі процеси" мають місце навіть між країнами, що є союзниками, наприклад, між країнами-членами НАТО.

Як писав OBOZREVATEL, раніше "Коммерсант" із посиланням на свої джерела повідомив про те, що можливим інформатором США в уряді Росії міг бути чоловік на ім'я Олег Смоленков.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Василь Богдан Олег Смоленков
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам чуш-кари кастрюляголовые уже объяснили, он был алкаш на побегушкаш.,не делайте из этого перемогу.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Вам чушкари уже объяснили ,он был алкаш на побегушках,не делайте из этого перемогу.
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