Госдума приняла законопроект об автономной работе российского сегмента интернета

- Пару недель назад в моей дикой России был принят закон об ответственности за распространение иностранных газет и журналов "без соответствующего разрешения". Это вообще дно дна – наступают настоящие совково-сталинские времена, затыкаются оставшиеся независимые источники информации.

Уже близки к закрытию интернета. Но обмануть и запереть молодежь очень сложно. Можно провести людей, замученных бытом, начиная с 35-ти лет и старше, их еще можно удерживать от протестов. Но тех, которые подрастают, – уже нет, они свободнее в тысячу раз. На протесты в России выходили даже школьники, вы сами видели.

Это поколение только показало зубки, но скоро покажет себя в полную силу. Молодежь не задуришь, она же видит через интернет, как живет цивилизованный мир. Эти старперы-ворюги уже всех заманали. Думаете, молодежь и прогрессивная часть населения долго будут терпеть? Я так не думаю.

Если бы власть отключила интернет 10 лет тому назад, то они могли бы еще на что-то рассчитывать. Сейчас уже будет сложнее. Сейчас ситуация удерживается наведением страха, пока большие бандиты при власти доворовывают и скупают все оставшееся. А старперов, пока есть дешевая водка и хлеб, вряд ли что-то поднимет с дивана или выгонит с огорода на улицы с плакатами.

В России отключат интернет Comandir

Сознание людей просто убито телевизором.

Тем более, что есть страх. Кроме страха нет больше никакого другого фактора. Это чистый животный страх за свою свободу и жизнь. Убеждения – это уже следствия. Человеку свойственно прикрывать свои недостатки.

Большинство людей не сможет сказать: да, я боюсь. Поэтому начинают придумывать другие причины, чтобы не быть г*вном и в своих глазах, и в глазах окружающих. К тому же люди каждый день по сотне раз слышат, что Путин великий и они тоже велики.

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В России все делается для того, чтобы люди считали себя великими и жрали дешевую водку, не задавая вопросов ни о чем глобальном.

При том, это полная ресурсов страна, которая может обеспечить и какое-то развитие, даже невзирая на дикое воровство из бюджета. Все время есть источник дохода в виде природных ресурсов, который подпитывает бюджет даже при идиотской политике государства и беспределе властей. У Украины нет таких ресурсов, чтобы позволять себе такое немыслимое воровство. А страх у россиян велик, да, и все остальное, якобы идейное – это замазывания собственной беспомощности и страха.

Если бы люди не боялись, они бы давно вышли, я вас уверяю. Но им очень хорошо показывают, что будут последствия. Гайки зажимают все больше и больше. И пока не закончится энергетический запас, на котором и сидит путинская власть, и не начнется реальный голод или локальное восстание, к которому все присоединятся, можно и не ждать, что народ всколыхнется.

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