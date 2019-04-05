Исходя из комментариев различных россиян, такое впечатление, что они завидуют украинцам, у которых проходят демократические выборы президента?

- Конечно, завидуют. Это же великое благо, когда люди могут честно и демократично выбирать президента. Это же самое главное свойство демократического государства, его основа. Конечно, россияне завидуют. А кого они могут выбрать? Понятно, что путинская гопота не подпустит никого достойного близко к власти, чтобы никто не составил им конкуренцию и не смог выдвинуться на какой-то большой пост. Такого, достойного и смелого человека, сначала попробуют посадить на иглу партии "Единая Россия", а если не получится – уберут в прямом или переносном смысле. В России все очень просто.

По украинским выборам удивляет, почему адепты нынешней власти называют 80% населения страны предателями. В них входят 30% из тех, кто за Володю, и по 10-15% за Гриценко, Бойко, Тимошенко. Вот всех этих людей почему-то записывают в предатели. Но эти люди устали от нищеты и непонятности завтрашнего дня. Разве это предательство? Это значит, что что-то явно не так, и может уже хватит все внутренние дыры подряд сваливать на гибридную войну? Я думаю, в этом случае запрос общества понятен. Коррупция в Украине ничем не лучше, чем в России.

Выборы в Украине

Да, украинцы более свободны, ведь их никто не затыкал так, как это делает с народом в России Путин. Никто их не зомбировал. Благодаря этому в Украине уровень свободы мышления и уровень чувства собственного достоинства у людей намного выше, чем в России.

Только вот коррупция абсолютно такая же. И в условиях положения войны и нехорошего экономического положения воровать внутри своей страны могут только подонки. И запрос украинского общества сейчас направлен против всего этого.

Но говоря о России в тоже время я верю, что глобальной ненависти между украинским и российским народом нет, и что большинство понимает, что виноват не весь российский народ, а подонки, взявшие власть и вооружившиеся до зубов. Простые российские люди понимают, что в одиночку или маленькой группой сейчас не сдвинуть систему в России ни на миллиметр. Это пока невозможно.

Пока там не будет той критической массы людей, которые возьмут на себя смелость погибнуть под пулями, чтобы миллионы других стали свободными, в России ничего не поменяется. Никто там в не готов умирать за идею. Все еще не настолько плохо – хватает дешевой водки, и хлеб всегда найдется. Бытовая взаимовыручка есть, ведь люди привыкли со времен совка к разным тяжелым ситуациям, но совсем не привыкли защищать свои права и свободы. И, пока не наступит критический момент, никто не будет бороться с преступлениями власти. В случае бунта россиян ждет смерть в самом прямом смысле этого слова. Люди, которые выйдут с реальным намерением скинуть путинскую власть, будут ею уничтожены. Путинская шайка убьет любое количество людей, чтобы не потерять свое влияние и деньги, и россияне это все прекрасно понимают. И кто может пикнуть под таким прессом?

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