|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Саша Сотник
Саша Сотник
Російський журналістВсі статті автора

Россия первой применит ядерное оружие

5.4тЧитати матеріал російською

- Путин будет править больше 20 лет.

- Не может такого быть!

- Россия нападет на Грузию.

- Не может такого быть!

- Россия будет воевать с Украиной!

- Бред! Не может быть!

Новини
Поражение Путина в "газовой войне"

- В России будут сжигать еду.

- Ты больной? Иди лечись!

- Россия будет шантажировать весь мир ядерным оружием.

- Ты вообще дебил?

- Россия изолирует интернет.

- Это нереально!

Владимир Путин

Владимир Путин

Новини
Кремль ускоряет готовность России к реалиям “1984” Оруэлла

(Сейчас мы здесь)

- Россия запретит свободный выезд за рубеж.

- Это невозможно!

- Россия первой применит ядерное оружие и развяжет большую войну с Западом.

- Не может такого быть! У них на Западе дети!..

Ну-ну...

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Саша СотникСаша Сотник
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Саши Сотника
Поділитися у Facebook
15
Коментарі
3
7
Смішно
11
Цікаво
30
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Трамп Парамп
Трамп Парамп
У адекватных людей такие слова, как сотник, бабченко и иже с ними вызывают только чувство брезгливости.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Саша, ты дурак?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну тут я бы Сашу поправил, применить ЯО цапьё может, но без развязывания третьей мировой с Западом. Украинская "Сатана" не взлетит( с неё топливо слито), а как летают ракеты российского производства мы знаем... П*зда Воронежу
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки