- Путин будет править больше 20 лет.
- Не может такого быть!
- Россия нападет на Грузию.
- Не может такого быть!
- Россия будет воевать с Украиной!
- Бред! Не может быть!
- В России будут сжигать еду.
- Ты больной? Иди лечись!
- Россия будет шантажировать весь мир ядерным оружием.
- Ты вообще дебил?
- Россия изолирует интернет.
- Это нереально!
Владимир Путин
(Сейчас мы здесь)
- Россия запретит свободный выезд за рубеж.
- Это невозможно!
- Россия первой применит ядерное оружие и развяжет большую войну с Западом.
- Не может такого быть! У них на Западе дети!..
Ну-ну...
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