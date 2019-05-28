Если о моих высказываниях начинают писать путинские брехаловки - значит, кремлевское "кисо обиделось".

На сей раз "кисо огорчилось" на то, что я констатировал факт расползающихся по стране слухов о "ненастоящем царе". Разумеется, в интервью OBOZREVATEL я оговорился, что лично не склонен верить сей конспирологической версии, но сам факт повышения её популярности в массах свидетельствует о серьезнейшем кризисе доверия к "портрету" - вне зависимости от того, подлинный он или "поддельный".

Все эти одновременные появления в разных местах, одинаковые морды ФСОшников, маскирующихся то под рыбаков, то - под фермеров, то - под посконных верующих, равно как и переговоры с Меркель с помощью переводчика (Путин знает немецкий язык или забыл?) подрывают "веру в настоящего царя". С другой стороны, мне поистине плевать: подлинный он или подставной. Настоящий Путин был вором и ублюдком, и если от него остались лишь двойники - им же хуже. Сама путинщина, как явление - это время самозванцев, узурпировавших власть и оккупировавших Россию - сверху донизу.

Но "Царьград", "Дни. ру", и еще несколько пропутинских ресурсов (где ты, Соловьев? - изрыгни что-нибудь!) буквально впали в истерику бесноватых. Основной посыл - разумеется, троллевидный: "не налили", "алкаш не похмелился", и все - в таком стиле. Бедолаги вынуждены пользоваться старыми методичками, а на свежий креатив мозгов - увы - нет...

Да и Лавров бы с ними, этими д..., б... Тут важно другое: если среди населения пошел шепоток, что "царь ненастоящий" (вне зависимости от степени подлинности тушки) - это означает лишь одно: режим, действительно, шатается на ветру истории как вокзальная девка. Невзирая на толпы ОМОНа, залупен-фюрера Бастрыкина и золотовскую скотобазу.

Вот такие дела, троллятушки. Нехорошо пахнущие. Запашок от вашего Пынечки исходит. Тухлячком несет...

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