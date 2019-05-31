4 августа 1985 года. Полярная станция Югорский Шар. Группа советских физиков ведет наблюдение за ионосферой и магнитным полем Земли. Один из специалистов, занимавшихся обработкой магнитограмм, видит на ней совершенно четкие и не подлежащие двусмысленной трактовке признаки того, что на полигоне Малые Кармакулы, расположенном на Новой Земле, СССР только что провел испытания ядерного оружия. Вскоре на станцию прибыли советские спецслужбы и изъяли записи. За несколько дней до этого – 1 августа – Михаил Горбачев неожиданно для США объявил о продлении действовавшего с 1963 года моратория на ядерные испытания.

Тогдашней американской администрации, вдохновенной миролюбивой риторикой советского лидера, пришлось закрыть глаза на факт испытаний, которые они, конечно же, смогли зафиксировать (впрочем, испытание было подземным и формально не нарушало действовавшее на тот момент соглашение). У Москвы тогда не было намерения обмануть Вашингтон. Проблема заключалась в плохой координации среди разных ветвей советской власти. Подготовку к ядерному испытанию начали за несколько недель до заявления Горбачева. Некие советские функционеры полагали, что после 1 августа мораторий действовать перестанет, а процедура ядерного испытания специфична тем, что ее невозможно остановить за несколько дней до финала. Это как пытаться прервать прыжок на этапе полета. Горбачев всегда был неотразим в своих импровизациях.

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В 90-е годы западные разведки обзавелись спутниками, оснащенными магнитометрами. В результате задачи, связанные с выявлением ядерных испытаний, еще более упростились. В то же время американские союзники – норвежцы – регулярно ведут наблюдения за полярным регионом со станций в Тромсё и Шпицбергене. Им не составило бы труда уловить признаки ядерных тестов на Новой Земле в случае, если Москва решила бы провести их. А именно об этом заявил только что глава Разведывательного управления Минобороны США Роберт Эшли. Такие заявления, конечно – даже в форме "предположений" – не были бы сделаны без наличия у американцев соответствующих доказательств. Доказательств, которые легко считываются студентом четвертого курса факультета физики. Почему мы пока не услышали от Роберта Эшли информации о точной дате проведения вменяемых Кремлю ядерных испытаний? Полагаю, что секрет прост: любой физик мира, будучи "вооружен" конкретной датой, сможет легко проверить информацию о возможных ядерных испытаниях, заглянув на сайты магнитограмм.

Не исключено, что Вашингтон просто дает Москве время на то, чтобы та могла сделать заявления, которые затем позволят поймать ее на лжи. Первый шаг в капкан Россия уже сделала – устами нехитрого в своей стилистике представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, который назвал заявление главы разведки США "нечистоплотным приемом" с целью "перевести стрелки" на Москву. Довольно слабое заявление, учитывая, что страну обвинили в нарушении одного из договоров, на которых держится современный миропорядок (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 1996 года, который стал расширенной версией аналогичного Договора от 1963 года).

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В этом случае сработает тактика с отравлением Скрипалей: британцы посмеивались над туповатой пропагандисткой кремлевской машиной, выдавая ей информацию порциями, а не целиком. В результате каждое последующее заявление Кремля по химической атаке в Солсбери опровергалось все новыми сокрушительными данными лондонской разведки. Аналогичная ситуация сложилась вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москве до последнего оставляли возможность сохранить лицо. Лишь сравнительно недавно США предоставили союзникам по НАТО спутниковые доказательства того, что Россия испытала запрещенную ракету. В феврале США вышли из ДРСМД. Точно так же, по всей видимости, выйдут они теперь и из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Точнее, просто не станут продлевать его в 2021 году.

Советскому специалисту, который зафиксировал испытания в августе 1985 года, чудом удалось убедить спецслужб в том, что он – идиот, а не человек, собиравшийся защитить диссертацию по профильной теме. К счастью для него, идиотами на самом деле оказались советские спецслужбы, а сам он теперь живет в Израиле. Его зовут Юрий Гиммельфарб. Все знают его как журналиста, который был вынужден эмигрировать из токсичной российской среды. Когда-то он занимался вопросами земного магнетизма в учреждениях под названием "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" и "Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук".

Представленную информацию о событиях 35-летней давности я узнал из личной беседы с Юрием. Наш разговор состоялся сразу после того, как я опубликовал предыдущий пост о грузинском военнослужащем НАТО, который ранее рассказал мне о вероятном проведении Россией ядерных испытаний в Заполярье (достоверность этой информации я, к сожалению, проверить не могу). В сегодняшней беседе со мной Юрий констатировал полную деградацию российской военной машины, объяснив, что ядерное испытание попросту невозможно скрыть даже от рядовых физиков, не говоря уже о специалистах высшего уровня, которым располагает Запад. "Мне хватит 15 минут, чтобы сказать: это естественное магнитное поле Земли – или ядерный взрыв", – сказал Гиммельфарб.

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