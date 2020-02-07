У Росії через падіння вертольота загинув депутат Держдуми: фото та відео НП

У Росії під Казанню в п'ятницю, 7 лютого, розбився приватний вертоліт, на борту якого перебував депутат Державної Думи Айрат Хайруллін.

У результаті НП політик загинув, ще двоє людей – пілот Жавдат Сулейманов і помічник Хайрулліна Раміс Газізов – отримали важкі травми, передає Telegram-канал Mash (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

МНС підтвердило загибель однієї особи під час аварії, ще двоє госпіталізовані.

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна LIFE SHOT

Попередньо, вертоліт Bell-406, що належав Хайрулліну, звалився на лід одразу після зльоту в шести кілометрах від міста Лаішево. Очевидці розповіли, що повітряне судно летіло на низькій висоті.

Зазначається, що Хайруллін 7 лютого брав участь у засіданні комісії з реалізації федеральних і регіональних партійних проєктів партії "Единая Россия", яке проходило в Казані.

Двох осіб, які вижили, привезли на берег на повітряній подушці. Пілот і помічник депутата перебувають у вкрай важкому стані, обидва без свідомості.

За даними Telegram-каналу, тіло політика виявилося затиснутим під вертольотом, дістати його одразу не змогли.

Айрат Хайруллін Пресслужба відділення "Единой России" в Татарстані

Додамо: Айрат Хайруллін був членом партії "Единая Россия", в Держдумі із 2003 року. Він народився в 1970 році.

У 2017 році, за версією журналу Forbes, займав 43 місце в рейтингу "Влада і гроші. Рейтинг доходів держслужбовців 2017" із доходом 280 мільйонів рублів.

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна Mash

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна LIFE SHOT

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна LIFE SHOT

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна LIFE SHOT

Під Казанню розбився вертоліт Хайрулліна LIFE SHOT

Як писав OBOZREVATEL, лайнер Airbus-320 Росії зі 172 пасажирами на борту 6 лютого незаплановано приземлився на російській базі "Хмеймім" у Сирії після того, як його ледь не збили сирійські системи ППО.

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