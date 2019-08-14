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Станіслав Речинський
Станіслав Речинський
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Кто "слил" Венедиктова?

11.2т Читати матеріал російською

Кто "слил" Венедиктова"? Именно этот вопрос возникает после появления фото о встрече Венедиктова с Песковым вскоре после визита последнего в Киев. А что такого? Венедиктов за командировочными к Пескову приехал и "шкурку" принес. А вот проезжавшая мимо журналистка их так тупо попалила. Все бы ничего. Но … Есть вопросы. Журналистка ехала по новому Арбату за рулем. Увидела Пескова, перелезла на пассажирское сиденье и с телефона сделала фотку. На ходу надо полагать. И даже машины не помешали, которые стоят обычно возле перехода. Или пробка была? Но тогда куча машин должна быть справа и слева. Как то не сходится. А вот если просто стояла машина наружки, то тогда как раз сходится.

И еще момент. Журналистка, которая сделала фото – ну совсем не политическая. Художники, постмодернизм, все дела. Совсем не о политике. Скорее фото ей кто-то слил, а она хайпа ради их публиканула.

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Но кто же осмелился цинковать за такими важными боярами? В контексте событий на оккупированном Донбассе, откуда ФСБ уже почти вытеснила "подгрушного" Суркова можно предположить, что грушники и цинковали, и слили. Потому что совсем не нужен Суркову сейчас еще какой-то альтернативный х*р по Донбассу, то ли переговорщик, то ли решала.

Предположение, конечно, не более. Но, думается, дело генерала Квачкова живет. И победа будет за ними, за "сапогами". А возможно и не победа. А гражданская война. Выиграет ли от этого Украина? Сложно строить прогнозы. Но на все воля Аллаха и крупных калибров, как говорят на Кавказе.

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Автор
Станіслав Речинський Станіслав Речинський
Теми
російська пропаганда Російсько-український конфлікт
Особи
Олексій Венедиктов Дмитро Пєсков Володимир Путін Владислав Сурков
Місце
Росія
Теги
Новини Росії війна
Джерело
Джерело: Facebook Станислава Речинского
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Тарас Бор
Тарас Бор
За, собственно, глубоко покуй,кто это сделал.Ведь смешно думать,что "Эхо Москвы" и "Дождь" -- независимые от власти медиа.Вопрос состоит в другом.Кто,а главное, зачем позвал Веню в Киев?
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
два тролля хрюкнули и заработали копеечку...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Это очередная "многоходовочка" Путина, к гадалке не ходи. Фотографировал лично он сам - ввиду особой важности объекта. Венедиктов, к слову, никакой не Венедиктов, а специально выведенный в секретной лаборатории ФСБ боевой павиан Бенцион. Конечной целью операции является провозглашение Шепетовки вольным городом. Инфа сто процентов. :)
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