У найближчу п'ятницю, 12 липня, відбудеться телеміст між українським телеканалом NewsOne і кремлівським пропагандистським телеканалом "Росія 1".

Я вважаю, що це виклик для безпеки України. Вважаю, що це інформаційна спецоперація російських спецслужб, і нічого іншого. Проводити такі телемости без узгодження з російським керівництвом, яке повністю замкнуто на спецслужби, які ведуть війну проти України – неможливо.

Звісно, це абсолютно погоджена дія. Надійшло чітке завдання.

Росія цілеспрямовано намагається створити інформаційну провокацію для того щоб привернути увагу і викликати співчуття у певної частині довірливих людей, які піддаються російській пропаганді.

Ефір російського телеканалу, ілюстрація The Insider

По-перше, їм потрібно ще раз показати, як "погані" українські націоналісти "заважають" російській влади і проросійським структурам в Україні висловлювати свою позицію. Тобто це провокаційна дія. По-друге, перед парламентськими виборами вони хочуть привернути увагу до діяльності політичних структур Віктора Медведчука, показати, що вони проводять активні проросійські дії, і тому голосувати потрібно за них. Тобто вони хочуть наростити рейтинг, привернути до себе увагу і спровокувати якісь зіткнення в українському суспільстві.

Чи вдасться досягти цієї мети? Це залежить від позиції української держави і українського громадянського суспільства.

Чи буде Майдан після телемосту? Навряд чи варто говорити про це, адже це дія одного конкретного телеканалу. Але я не сумніваюся, що без сильних громадянських протестів, які обов'язково викличуть реакцію у влади, не обійдеться.

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