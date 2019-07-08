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Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Засновник і шеф-редактор "Цензор.НЕТ"Всі статті автора

Телеміст з Росією – спецоперація Кремля

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У найближчу п'ятницю, 12 липня, відбудеться телеміст між українським телеканалом NewsOne і кремлівським пропагандистським телеканалом "Росія 1".

Я вважаю, що це виклик для безпеки України. Вважаю, що це інформаційна спецоперація російських спецслужб, і нічого іншого. Проводити такі телемости без узгодження з російським керівництвом, яке повністю замкнуто на спецслужби, які ведуть війну проти України – неможливо.

Звісно, це абсолютно погоджена дія. Надійшло чітке завдання.

Новини
Тука: телеміст NewsOne з Росією – тільки початок

Росія цілеспрямовано намагається створити інформаційну провокацію для того щоб привернути увагу і викликати співчуття у певної частині довірливих людей, які піддаються російській пропаганді.

Ефір російського телеканалу, ілюстрація

Ефір російського телеканалу, ілюстрація

The Insider

По-перше, їм потрібно ще раз показати, як "погані" українські націоналісти "заважають" російській влади і проросійським структурам в Україні висловлювати свою позицію. Тобто це провокаційна дія. По-друге, перед парламентськими виборами вони хочуть привернути увагу до діяльності політичних структур Віктора Медведчука, показати, що вони проводять активні проросійські дії, і тому голосувати потрібно за них. Тобто вони хочуть наростити рейтинг, привернути до себе увагу і спровокувати якісь зіткнення в українському суспільстві.

Чи вдасться досягти цієї мети? Це залежить від позиції української держави і українського громадянського суспільства.

Новини
"Ідіть в д*пу!" Соколова пригрозила NewsOne за телеміст з Росією

Чи буде Майдан після телемосту? Навряд чи варто говорити про це, адже це дія одного конкретного телеканалу. Але я не сумніваюся, що без сильних громадянських протестів, які обов'язково викличуть реакцію у влади, не обійдеться.

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Автор
Юрій БутусовЮрій Бутусов
Теми
ЕксклюзивТелеміст із РосієюПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Как всё же фашистский режим на Украине панически боится Правды посредством вот таких телемостов! Шок, истерика, гнев!!!
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Grich Lara
Grich Lara
Стук Кастрюль, хто б говорив,стукай і далі каструлею,якщо мозгів немає,краще зробіть телеміст між вами та сирійськими дітьми,яких ви бомбили,та назвіть і їх фашистами,може вам полегшає
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Сочувствие у доверчивых людей должны вызывать только СС-Галичанские напевы .....У людей , способных мыслить...должен быть полный свободный доступ в различным точкам зрения...кроме пропаганды фашизма...(СС Галичина и прихвостни УПА)
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Звон Владимир
Звон Владимир
Эта "идея" - прямое продолжение информационной агрессии россии против Украины. Итог президентских выборов кричащий результат этой информационной войны. А фильм "Слуга народу" и все информационное поле вокруг него один из ее секторов. И началась она далеко не вчера, и закончится не завтра, если понятие "демократия" в Украине, подогреваемое западными советниками, продолжит быть понятиями: "беспредел", "безнаказанность" и "презрение к законам Украины.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
МудоЗвон Владимир, а ты заткни уши
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