Говоря об обмене всех на всех, российский министр иностранных дел Сергей Лавров, не сказал ничего нового. Он сказал, что Минские соглашения предусматривают обмен задержанных всех на всех и хорошо бы с этого начать. По-моему, на каждой встрече в Минске представители Украины, России и этих территорий об этом громко говорят. Правда, самого обмена никогда не осуществлялось и прежде всего, по вине российской стороны.

В целом, заявление Лаврова – достаточно показательное. Явно, что в Москве в последние дни шла острая борьба между двумя группами, которые я бы назвал прагматиками и бешеными. Она продолжалась на всех ток-шоу уже после инаугурации Владимира Зеленского. Бешеные на первых каналах в прайм-тайм кричали о том, что Украину нужно уничтожить как антироссийское государство и это единственное возможное радикальное решение. Миллионы людей там неисправимы и т.д.

Сергей Лавров

Прагматики в Кремле поняли, что результат выборов и позиция самого Зеленского, о которой можно говорить условно, и ее озвучивают разные люди, очень противоречивы. В целом, голосование на выборах в Украине свидетельствует об усталости населения от конфронтации и готовности на какие-то компромиссы с Москвой. По существу, на частичную капитуляцию. Прагматики очень правильно просчитали, что сейчас очень удобный момент получить достаточно много от Украины и особенно от Запада. Основная их задача – снять санкции. И когда этот процесс начнется – сторонникам санкций на Западе очень трудно будет продолжать защищать свою позицию.

Новини Путин побеждает

Кроме того, Москва провела еще одну большую операцию в США – Трампу внушили, что во всех его проблемах в деле "рашагейт" виновата Украина и позиция в ее отношении должна быть более жесткой. Это уже отразилось в совершенно оскорбительно-низком уровне делегации США на инаугурацию Зеленского. Теперь Трамп проснулся и активизировал пропутинскую деятельность. Все это создает благоприятные возможности для Москвы навязать Киеву и новым властям их интерпретацию Минских соглашений.

Эта задача у них была поставлена с самого начала: втолкнуть т.н. "республики ЛДНР" как раковую опухоль в политическое тело Украины, а всех этих не дострелянных российскими спецслужбами бандитов, поставить уважаемыми украинскими политическими деятелями, блокирующими любое нежелательное политическое движение Украины.

Судя по сегодняшним заявлениям Лаврова, прагматики победили.

Я, как гражданин страны-агрессора, стараюсь не давать какие-то характеристики украинским политическим деятелям, но не могу удержаться и разделить мнения по поводу абсолютно противоположных текстов Зеленского. Помните его дебаты с Порошенко, когда он очень эмоциально и напористо повторил тезисы российской пропаганды, обвинив Порошенко, что он сознательно послал украинских моряков на смерть для решения каких-то своих политических целей. По-моему, это заявление, пусть даже сделано в предвыборной борьбе, было явно откровенным предательством украинских интересов и внешнеполитических позиций. Как раз в это время арест украинских моряков, акт нарушение свободного судоходства, вызвал достаточно бурную реакцию на Западе. До сих пор формально обсуждается второй пакет санкций, связанный с нарушением России в Керченском проливе. Но какие могут быть санкции, если сам президент Зеленский трактует этот инцидент, как московская пропаганда? Трамп тоже тогда сказал, что не будет встречаться с Путиным, пока не будут возвращены украинские моряки, а вот сейчас уже обсуждает возможность такой встречи.

Ну, невозможно же от пропутинского Трампа ожидать, чтобы бы он был более проукраинским, чем сами украинцы и тем более, новоизбранный президент.

Показательно, что в своей инаугурационной речи Зеленский ни разу не употребил слова "российская агрессия", что довольно странно для новоизбранного президента страны, которая этой агрессии подверглась. Но уже на встрече с представителями иностранных государств он поблагодарил за поддержку и призвал усиливать санкции против кремлевского режима.

Возникает масса вопросов в Украине, в Москве и во всем мире – ху из мистер Зеленский? Но тем не менее общая тенденция готовности к сдаче определенных позиций – ясна.

По существу, вчера Лавров озвучил позицию, в которой очень хорошо просматривается блестящая возможность решить свои цели в Украине и добиться снятия санкций. А это означало бы фактически признания Западом Украины, как зоны исключительного влияния Российской Федерации.

Во время предвыборной кампании все станет значительно яснее.

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