К расследованию уголовного дела "о препятствовании работе" избирательных комиссий Москвы подключилась Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.
Присутствие чекистов в расследовании, главная цель которого - запугать оппозиционных активистов, попытавшихся баллотироваться в Московскую городскую думу – нужно, чтобы выяснить источники "иностранного финансирования" и пресечь саму возможность столичного "Майдана", пишет Виталий Портников для detaly.co.il.
Не нуждается в доказательствах тот факт, что российское руководство после событий в Украине 2013-2014 годов опасается Майданов примерно также, как перед этим опасалось повторения в России "арабской весны". Достаточно посмотреть программы российского телевидения последних лет и заметить, сколько времени в политических передачах и новостях уделяется Украине и доказательству ее государственной несостоятельности. Достаточно вспомнить об аннексии Крыма и войне на Донбассе, чтобы увидеть, какие усилия приложил Кремль для того, чтобы убедить россиян в бессмысленности и рискованности любых "бунтов" против властей.
Но тогда в борьбе Кремля и московской мэрии с оппозиционными политиками можно увидеть очевидную логику - и понять, почему в происходящем участвует ФСБ.
Успех украинских Майданов 2004-го и 2013-2014 годов связан не только с готовностью граждан протестовать против фальсификации выборов и отказа руководства страны от курса на европейскую интеграцию. В каждом случае народное движение опиралось на политическое представительство. Оппозиция была представлена в парламенте страны большими фракциями и могла участвовать в переговорном процессе с властями. Люди, которые приходили на эти переговоры, были не просто посланцами площади. Это были народные депутаты, люди, в разное время занимавшие высшие должности в государстве - как бывший премьер-министр Виктор Ющенко в 2004 году или бывший председатель Верховной Рады Арсений Яценюк в 2013-2014 годах. От таких людей нельзя было просто так отмахнуться, они могли встречаться с зарубежными дипломатами, обладали собственными контактами в мире. Им не нужно было "зарубежное финансирование", потому что с ними могли говорить лидеры западных стран, с которыми они на равных общались во время своего пребывания у власти.
В России, конечно же, ничего такого и в помине нет. Публичное поле страны практически выжжено. Высокопоставленные политики прошлых лет, которые придерживаются альтернативных взглядов, не могут и мечтать о представительстве в Государственной Думе. Михаил Касьянов руководит небольшой оппозиционной партией. Борис Немцов накануне своей гибели чудом стал депутатом местного самоуправления. Если оппозиционера избирают мэром - его отправляют в отставку или сажают. В самой Госдуме путинских времён - чудовищный симбиоз "Единой России" и партий-сателлитов, которые изображают оппозицию настолько неловко, что сами себе не верят.
И в этой ситуации, конечно же, самое важное для режима - не допустить появления самостоятельного политического представительства граждан. С точки зрения Владимира Путина, само существование такого представительства могло быть главной ошибкой Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Потому что Майдан - это симбиоз народного протеста и политического представительства. Потому что в Украине всегда была "другая" элита, которая могла представлять интересы и требования тех, кто не согласен с властью.
Сам факт участия группы независимых кандидатов в выборах в Московскую городскую думу мог бы стать первым, пусть и очень робким шагом к формированию такой элиты. И тогда нужно согласиться, что "закатывая под асфальт" этих людей и не давая им возможности ни участвовать в выборах, ни протестовать против действий столичных избиркомов Кремль, действительно, предотвращает Майдан.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.
Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.