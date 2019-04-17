Владимир Путин теряет популярность и теряет ее прежде всего не среди традиционных критиков - русских европейцев. Он теряет популярность среди т.н. патриотической общественности. Она живет в воображаемом мире и думает, что Сталин был великим и могучим, а вот Путин до него не дотягивает. Если бы был Иосиф Виссарионович, то в стране был бы порядок, все бы нас уважали, а мы шли вперед широкими шагами. Путину все чаще предъявляют претензии, что он слабак. В том числе в "ДНР" и "ЛНР". Там люди всерьез ожидали, что их присоединят к России и начнется восстановления Союза до старых границ, за исключением Прибалтики. А ничего лучше Союза придумать и вообразить нельзя.

Вот в такую теорию совершенно искреннее верили на Донбассе.

Донбасс

Хотя Путину этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на хрен не нужен. Он предпочитает, чтобы тот находился в теле Украины и дисбалансировал ее политическую ситуацию. Это достаточно очевидно, но людям на Донбассе казалось прямо противоположное.

А сейчас, когда выяснилось, что 5 лет прошло и нет никакого присоединения, Союза нет, и счастья тоже нет, Путину начинают предъявлять обвинения, что он их обманул. Но Путин же ничего и не обещал! Он же не говорил о присоединении. Это уже додумали на Донбассе точно так же, как додумали о величии Союза. А теперь предъявляют претензии, что их голубая мечта не реализовалась. Мол, Путин слабак и трус, не присоединил и т.д.

Новини Путина хотят видеть в расстрельных списках

После президентских выборов, Путин, поняв, что втюхать назад Украине эту болезненную территорию нельзя, вынуждено принимает довольно болезненное для себя решение – раздать российские паспорта. Донбасс – рассадник криминальных личностей. Люди, которые прожили там последние 5 лет, страдают посттравматическим синдромом. И раздавая им российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России.

С другой стороны это немного приподнимает его имидж в глазах патриотической общественности. Все-таки позаботился о народе. Также это серьезный электоральный потенциал. Если сейчас в "ЛДНР" в целом числится около 3,5 млн чел, то большая часть – это избиратели. Невозможно проверить, сколько людей и за кого проголосуют, а так как местные власти от Кремля зависят целиком и полностью, то на 90% нарисуют то, что надо. На кону 2 млн голосов.

Плюс это еще и дополнительные рабочие руки, которые будут выезжать на работу в Россию уже как граждане Федерации. А еще "ЛДНР" - это черная дыра, куда закачиваются и расходуются без следа любые финансовые ресурсы.

Так что граница "ЛДНР" укрепляется, она становится по сути государственной, но непризнанной с обеих сторон. Тоже самое, что и Приднестровья. Тухлая территория.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.