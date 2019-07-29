Алексей Навальный доставлен в больницу со странным приступом аллергии. На 50 процентов есть уверенность, только на 50%, что Навального могут отравить. Просто аллергия, взял и умер. Ну что делать? Непонятная аллергия.

Ребята из его окружения сказали, что у Навального никакой аллергии не было. Тем не менее вдруг она сейчас возникла. Но если у человека, который находится в СИЗО, странным образом возникает аллергия, пусть даже его решили пока не травить, то это обозначает, что там некие условия, просто условия, которые приводят вот к такой аллергии непонятного генезиса. При чем это острая аллергия, при которой его приходится доставлять в больницу.

Алексей Навальный BBC.com

Я просто обращаю внимание властей – не искать на жопу приключений. Здоровье Навального нужно беречь получше здоровья Путина. Если Навальный загнется, даже если поразит молния, то это будет молния Путина. И лично Путин, как и в случае с убийством Немцова, всегда будет в этом виноват. Никто другой, никакой-то там генерал ФСБ, никакая-то уборщица, которая плохо убрала в СИЗО. Просто – это будет очередное убийство, которое совершил российский президент. Будет длиться следствия, а когда смениться власть – ее будут таскать на допросы…

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Поэтому обращаясь ни к кому, я не знаю, к кому обращаться, я вообще в другой стране, просто хочу напомнить и предупредить, берегите Навального, мать вашу. Он действительно мать ваша. Если с ним что-то случится, за мать ответите все.

Эта точка зрения высказана Матвеем Ганапольским в эфире "Эхо Москвы"

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