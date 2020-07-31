Українцям у Криму дали пів року, щоб позбутися землі та нерухомості

Власникам земельних ділянок, розташованих у так званій прикордонній зоні Криму, які не мають російського громадянства, потрібно позбутися їх до березня.

Про це виданню "ГОРДОН" повідомив російський адвокат Микола Полозов. Таких ділянок, за його словами, близько 11 тисяч.

Правозахисник припустив, що кількість людей, які втратили будинки та землю в окупованому Криму, може найближчим часом збільшитися.

"У березні 2020 року президент РФ Володимир Путін видав указ про визнання частини районів Криму, включно зі всією прибережною смугою і північними районами півострова, прикордонними територіями. Відповідно до законодавства РФ, там земельними ділянками не можуть володіти іноземні громадяни", – пояснив Полозов.

Він повідомив, що таке майно українців буде продаватися з аукціонів.

"Протягом року, до наступного березня, власники ділянок повинні якимось чином їх позбутися – подарувати або продати. В іншому випадку майно будуть викуповувати нібито за ринковою ціною, а потім продавати з аукціону. Але, найімовірніше, це буде якась форма експропріації", – припустив адвокат.

Також він уточнив, що навіть якщо міжнародний суд визнає жертвами окупації людей, які втратили будинки та землю в Криму, це не зобов'яже Росію компенсувати втрати.

"Міжнародний кримінальний суд – це не Європейський суд із прав людини. Якоїсь прямої компенсації, навіть у разі визнання жертвами, люди не отримають. Нині будь-яких ефективних засобів захисту практично немає. Можна звернутися до ЄСПЛ, через кілька років отримати від російської влади компенсацію, в разі якщо суд встановить порушення конвенції і вкаже російській владі на необхідність виплати. Але знову ж таки: чи можна порівняти це з цінністю втраченого майна?" – зазначив правозахисник.

Крім того, він додав, що майно втратять не тільки фізичні особи.

"Багато компаній втратили значні активи на території Криму, яка тимчасово окупована. На швидке розв'язання цієї проблеми я б не розраховував. Це питання не тільки правове. Воно в певному сенсі політичне. Поки існує кремлівська влада в нинішньому вигляді, в поточній конфігурації, я думаю, розраховувати на швидке відшкодування завданих збитків навряд чи доводиться", – резюмував Полозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін своїм указом заборонив іноземцям володіти землею на анексованому півострові Крим.