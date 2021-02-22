Спроби узаконити ЖК 50Avenue на Шулявці набрали обертів: забудовник "зламав" Реєстр і судитиметься з Департаментом містобудування

Поки кияни обурюються самовільним будівництвом комплексу 50Avenue в сквері біля станції метро Шулявська, забудовник намагається добути дозвіл шляхом махінацій в Реєстрі будівельної діяльності і через суд отримати вихідні дані на проектування від Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Тим часом, ізраїльтяни вже активно інвестують в комплекс, купуючи там квартири.

Що не так з цим будівництвом – читайте в матеріалі НЕРУХОМІ.

У Києві на проспекті Перемоги, 50а, фактично в сквері "Слава танкістам" біля станції метро Шулявська, мають намір звести дві вежі в плюс-мінус 32 і 48 поверхів з підземним багаторівневим паркінгом. НЕРУХОМІ вже писали про це будівництво тут і тут.

Незважаючи на те, що у забудовника в арсеналі дозвільної документації є тільки зареєстроване в Реєстрі будівельної діяльності повідомлення про початок підготовчих робіт (що має на увазі лише підготовку ділянки до будівництва), він уже викопав на ділянці котлован і забив палі.

Дії забудовника викликають обурення у киян – подібні роботи іменуються не інакше як будівельні, а на їх проведення дозволу немає. Також громадськість побоюється, що спорудження такого досить масштабного об'єкту може викликати обвал підземки і намагаються перешкоджати забудові скверу, про що свідчать численні повідомлення в ЗМІ і соцмережах.

Однак "визволити" Шулявку від забудовника городянам не так вже й просто: ділянка на просп. Перемоги, 50а приватизована. Вона перейша із комунальної власності в приватну ще за часів мера Олександра Омельченка у 2004 році.

Спершу орендовані землі ТОВ "Рінко" придбали з доброї волі Київміськради за 2,5 мільйона гривень з наміром побудувати ресторан швидкого харчування.

Потім, вже при правлінні Леоніда Черновецького, у травні 2007 року своїм рішенням місцева влада вилучила ділянку з території зони зелених насаджень загального користування, встановивши цільове призначення "для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування та благоустроєм і озелененням скверу" .

Після цього ТОВ "Рінко", засноване Сергієм Перекрестом і Віктором Слюсарем, внесло цю землю в статутний фонд новоспеченої ТОВ "Шулявка", створене все тим же Слюсарем. Але Головне управління земельних ресурсів КМДА не захотіло видавати акт на право власності новій фірмі. Більш того, Київміськрада вирішила розірвати всі минулі домовленості і повернути ділянку назад, скасувавши своє рішення у зв'язку з "негативним ставленням громадян до будівництва".

Однак через суд ТОВ "Шулявка" все ж домігся права на землю у 2010 році. Феміда стала на бік забудовника, ігноруючи рішення Київміськради і фактично перебираючи на себе повноваження розпорядження київською землею.

Після тривалого затишшя, у 2018 році, за договором суперфіція ділянка була передана Обслуживающему кооперативу "Ексон Прем'єр Шулявська" на 10 років. Цей кооператив і вказано замовником будівництва багатофункціонального комплексу на просп. Перемоги, 50а в повідомленні про підготовчі роботи.

Нагадаємо, що засновниками ОК "Ексон Прем'єр Шулявська" є українець Іван Влад, громадянин Ізраїлю Йозеф Москович і американська компанія Exon Group LLC. Влад і Москович, зокрема, виступають засновниками житлово-будівельного кооперативу "Зелений замок", який є замовником скандального самобуду ЖК Зелений замок на Подолі, іменованого в народі "будинком Білозір".

В кінці грудня 2020 року Держархбудінспекція дала відмову у видачі дозволу на будівництво на просп. Перемоги, 50а. Примітно, що до інспекції з проханням його видати звернувся не кооператив, який бажає спорудити багатофункціональний комплекс, а колишній власник землі ТОВ "Рінко", у якого запити виявилися простішими – намагався отримати "добро" на будівництво торгово-офісного комплексу з рестораном швидкого харчування. Тільки от при спробі це зробити, фірма вказала містобудівні умови і обмеження (ДУО) від 9 квітня 2009 року, а при подачі пакета документів їх не надала. Це і стало однією з причин відмови інспекції. До слова, є підстави вважати, що цих градуслов у ТОВ "Рінко" просто немає.

Однак, 10 лютого 2021-го в Реєстрі будівельної діяльності дозвіл на будівництво цього об'єкта вигулькнуло. Про це повідомив експерт з містобудування Георгій Могильний в Facebook, опублікувавши скріншоти. Замовників там вже було двоє: ТОВ "Рінко" і ОК "Ексон Прем'єр Шулявська".

Але на наступний день статус дозволу з "чинного" змінився на "відмовлено у внесенні відомостей до системи".

Виявилося, що ТОВ "Рінко" і ОК "Ексон Прем'єр Шулявська" "зламали" Реєстр. Вони нахабно намагалися внести зміни про передачу прав іншому замовнику, а також дані про зміну відповідальних осіб за проведення авторського і технічного нагляду в нібито існуючий дозвіл, який ніколи не видавалося Держархбудінспекцією. Цей запит надійшов до Реєстру будівельної діяльності 18 грудня 2020 го через ДІЮ, але був розглянутий співробітниками ДАБІ тільки "коли півень клюнув".

Тим часом, ОК "Ексон Прем'єр Шулявська" знаходиться в передчутті суду з Департаментом містобудування та архітектури КМДА. Справа в тому, що безуспішні спроби забудовника отримати заповітні вихідні дані на проектування саме багатофункціонального комплексу тягнуться ще з 2018 року. Департамент наполегливо відмовляється видавати ДУО і раз по раз дає відмови. Так, 3 березня 2021 року в Окружному адмінсуді Києва (ОАСК) забудовник буде оскаржувати відмову від 15 січня 2020-го.

Причина відмов у видачі ДУО приховується в протиріччях намірів забудовника містобудівному законодавству. Цільове призначення ділянки – для іншої комерційної діяльності. Тому будівельні авантюристи і хочуть отримати дозвіл на торговельно-офісний комплекс, а ДУО – на багатофункціональний.

Згідно з Генпланом Києва, функціональне призначення землі, де мають намір звести висотки – територія зелених насаджень загального користування. Згідно Детального плану територій вона відноситься до громадських будинків і споруд, проте розміщення будь-яких будівель містобудівною документацією там не передбачено. На сайті ж новобудови повідомляється, що "багатофункціональний комплекс 50Avenue – це сучасне та зручне житло".

У всій цій історії є ще один цікавий нюанс: квартири в комплексі, який навіть ще не спроектованому, вже доступні до придбання. Але купити їх можуть тільки ізраїльтяни. НЕРУХОМІ вже повідомляли про те, що єдиний "відділ продажів" новобудови знаходиться в Ізраїлі. "Українська" версія сайту новобудови тільки на івриті. Правда, є ще одна з ізраїльським доменом, але доступ туди для України закритий.

Саме на цьому недоступному українцям сайті можна побачити, які квартири вже куплені, а які ще ні. Варто зазначити, що значна частина вже продана. Наприклад, на 14 поверсі залишилося всього дві.

Придбати квартиру вище 31 поверху поки не можна. Це може свідчити про те, що ймовірність більшої висотності комплексу під питанням. Однак, якщо це питання вирішиться, ціна житла в 60 кв.м на 47 поверсі складе $228 тисяч – чим ближче до неба, тим дорожче.

З цього всього можна зробити висновок, що позначивши комплекс як багатофункціональний, забудовник хоче відкрити собі місце для "творчості". Адже таким чином на землі, що не передбачає житлового будівництва, серед офісів і торгових майданчиків, можна спорудити апартаменти (позиціонуючи їх як квартири), залучити багато довірливих інвесторів і заробити дуже багато грошей.