Карантин, віддалена робота і соціальна ізоляція показали, що діджиталізовані компанії є більш стійкими до сучасних викликів. І поки переважна частина українських девелоперів тільки починають впроваджувати у свою роботу з клієнтами сучасні технології, світові інвестиції у сферу розумної нерухомості лише за 2019 рік зросли на третину, досягнувши рекордних 75 мільярдів доларів.

В 2019 році загальний обсяг інвестицій в стартапи розумної нерухомості досяг, за оцінками експертів, 75 мільярдів доларів. Індустрію розумної нерухомості можна поділити на декілька сфер. Найперша – це різноманітні блокчейн-стартапи. Вони пропонують анонімно купувати будинки чи квартири за біткоїни або іншу криптовалюту. Також блокчейн-стартапи займаються розв'язанням питань щодо впорядкування даних, як-то реєстрів власників нерухомості.

Чимало компаній працюють над застосуванням технологій віртуальної і доповненої реальності на ринку нерухомості. Наприклад, це можуть бути віртуальні тури квартирами. Такі опції доступні і в України, а особливо популярними стали під час карантину. Чимало забудовників швидко додали можливість переглядати квартири у 3D на комп’ютері або зі смартфона. У більш просунутому виконанні, центри продажів обладнуються справжніми кімнатами віртуальної реальності, де кожен покупець одягає окуляри та може реально помандрувати майбутньою квартирою. Такі тури актуальні для об’єктів, які є лише в проекті або тільки почали будуватися, а тому покупець не може піднятися на свій поверх та подивитися на майбутню квартиру.

Щодо доповненої реальності, її застосування поки далеко від ідеалу, але потенціал вражає. Наприклад, відвідуючи об’єкт без ремонту, в спеціальних окулярах людина зможе бачити усе так, нібито в будинку чи квартирі вже закінчені всі оздоблювальні роботи і навіть стоять меблі. Для продавців це може стати вагомою перевагою, адже даватиме можливість продавати не стіни, а стиль життя.

Дуже цікавим напрямком є стик традиційних лістингів – сайтів з оголошеннями, та інструментів великих даних (Big Data). В США вже працюють стартапи, які допомагають клієнту підібрати квартиру чи будинок за його особистісними характеристиками. До них може відноситися рівень доходу, місце роботи та час, який необхідний до неї дістатися, наявність чи відсутність родини або кількість та вік дітей. Алгоритми враховують навіть звички харчування – і пропонують вегетаріанцю селитися там, де є багато гарних кафе зі стравами без м’яса в меню.

Також інструменти великих даних прекрасно визначають справедливі ціни. Алгоритми враховують на всі параметри, починаючи від віку будинку та стану ремонту, і закінчуючи кількістю злочинів в районі, віддаленістю від громадського басейна, школи або парку. На основі цих даних вони створюють карти цін та пропонують ідеальну ринкову вартість об’єкта. За умови масовості і довіри з боку покупців та продавців, такі системи відкривають дорогу контрактам за день-два, коли кожна нерухомість буде справедливо оцінена, а також запропонована лише цільовій аудиторії.

Нарешті, чимало стартапів пропонують девелоперам допомогу у виборі оптимальних ділянок під проект. Або, враховуючи всі параметри навколо вже обраної ділянки, ретельно радять найкращу опцію для будівництва. Наприклад, варто зводити економ-житло або величезний хмарочос, яку площу віддати під комерційну нерухомість, а скільки залишити під житлову і так далі. Завдяки таким технологіям компанії потенційно можуть збільшувати власну ефективність на двозначні показники у відсотках, порівнюючи з ретроградами індустрії.

Ще один напрямок – це поєднання інтернету речей та ринку нерухомості. Найбільш яскравим прикладом є американський стартап Opendoor. З його допомогою потенційний покупець може призначити зустріч у будинку, який він прагне оглянути. Приїхавши, для того щоби відкрити замок, треба просто ввести код, який висвітиться на екрані його смартфона. Отже, відпадає необхідність в ріелторі та додаткових витратах від декількох тисяч доларів до декілька десятків тисяч на комісійні.

Потенційно привабливими є безліч нових напрямків, як-то життя у будинках за підпискою. Тобто компанії-власники житла або великі агрегатори будуть брати з людини фіксовану плату в рамках обраного тарифу, натомість дозволяти їй проживати в одному з сотні або тисячі об’єктів нерухомості по всьому світу без додаткових паперових проблем та втрати часу на пошуки житла. Два місяці у Лондоні, чотири на Балі, два в Сінгапурі чи навіть місяць у Полтаві. Багато досліджень кажуть про те, що покоління сучасної двадцятирічної молоді не охоче купують житло. Натомість великою цінністю для них є свобода пересування. Це мають враховувати девелопери. Дійсно, зараз ідея підписки на житло виглядає все ще дуже футуристично. Але до появи Airbnb також ніхто б не повірив, що окремі кімнати у будинках чи "бабусині" квартири зможуть посунути цілу готельну індустрію.

Що стосується України, наші забудовники також використовують деякі цифрові інструменти. Сьогодні популярними стали 3D тури новими об’єктами. Також компанії запускають чат-боти для базового спілкування з клієнтами, щоб фахівцям з продажів надходили вже "гарячі" контакти. Деякі фірми при виборі ділянок для будівництва житлової чи комерційної нерухомості серйозно аналізують не лише автомобільний трафік, але навіть купують данні стільникових операторів та іншу інформацію щодо доступності ділянок, кількості мешканців поруч тощо.

Сьогодні сфера нерухомості активно досліджує можливості використання різноманітних розумних технологій. Коронавірус та прогнозована за ним економічна криза тільки підсилять цей тренд, адже головна мета всіх технологій – це зробити сектор оптимізованим, і ще більше пристосувати його під потреби споживачів.

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