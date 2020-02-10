З 1 лютого в Україні вступили в силу нові положення закону про рекламу, що стосуються рекламування новобудов. Вони обмежують нечесних забудовників та можуть серйозно посприяти прозорості ринку.

В українських великих містах активно зводять нові будинки. Київ, Одеса, Харків, Львів та інші мегаполіси ростуть, а отже люди з кожним роком потребують більше житлової площі. Також нерухомість є одним із способів збереження фінансових ресурсів. Після банкопаду 2015-2017 років українці не дуже довіряють депозитам. Про доступ до інших фінансових інструментів можна навіть не згадувати.

Саме тому люди вкладають гроші в нерухоме майно. Ця категорія зрозуміла для більшості населення. А кошти, вкладені в квартири, інвестори зможуть з більшою вірогідністю зберегти і потенційно вигідно перепродати. В основному ці два фактори серйозно підігріли попит на нерухомість.

Але пропозиція розвивалась навіть більш динамічно. Нові житлові та офісні комплекси виникають не лише на місцях пустирів або околицях міст, але навіть в локаціях, що в минулому були промзонами. Сьогодні пропозиція дещо перевищує попит. І змушує будівельників конкурувати за увагу та гроші потенційних покупців.

В такому середовищі важливим інструментом є реклама. За дослідженням, 20% людей купують квартиру в ЖК, який вони побачили на бігборді. А 80% покупців вперше помічають свій майбутній будинок через банерні оголошення в інтернеті.

До недавніх пір українське законодавство дозволяло більшості нечесної реклами нерухомості знаходитися в сірій зоні. Зокрема, до забудовника не виставлялися жодних вимог стосовно наявності повного пакету документів для рекламованого об’єкту.

Натомість з 1 лютого забудовник зможе виставляти рекламні матеріали лише у тому випадку, якщо:

у нього є право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується ЖК

він має право на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується

у суб'єкта господарювання, який здійснює будівництво об'єктів, наявна ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об'єктів

залучення коштів для спорудження таких об'єктів відбувається відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність".

Стосовно останнього пункту, дозволені способи фінансування новобудов передбачають отримання коштів:

через фонди фінансування будівництва

через фонди операцій з нерухомістю

через інститути спільного інвестування

шляхом емісії цільових облігації підприємств.

А це означає автоматичну незаконність будь-якої реклами проблемних ЖК. Які здебільшого хочуть просто виманити гроші у менш досвідчених покупців. При цьому навіть не думають про те, щоб дійсно добудувати житловий комплекс.

Дані зміни вводять законну можливість протистояти рекламі новобудов без документів. Тоді як раніше, фактично, забудовник не порушував жодних правил тим фактом, що вводив в оману тисячі людей та сотні потенційних інвесторів.

Тим не менше, основну відповідальність при вкладенні грошей в новобудову все таки бере на себе покупець. Людина має чітко розуміти, що вона купує "квадратні метри" лише в рекламних оголошеннях. Бо насправді будь-яка угода передбачає придбання ризикованих та складних фінансових інструментів, які тільки в майбутньому стануть житлом. А, отже, треба відповідально підходити до вибору об’єкту для вкладення грошей.

Перше, на що треба звернути увагу – це репутація компанії-забудовника та її партнерів по проекту. Для фірм із десятками зведених будинків жодним чином не вигідно провалити здачу чергової споруди або навіть серйозно затримати введення будинку в експлуатацію. Тоді як нова компанія без відповідного досвіду може або взагалі не прагнути щось збудувати, або зіткнутися з різноманітними перепонами, які серйозно збільшать час реалізації проекту.

Далі треба перевірити наявність усіх дозвільних документів. Зараз це зробити доволі нескладно. В інтернеті вже декілька років діють сайти, на яких зібрано інформацію буквально по кожній новобудові.

Також непогано дізнатися більше про минулі проекти забудовника. Це можна зробити із форумів інвесторів та просто погугливши в мережі. Так можна дізнатися, чи вчасно забудовник здавав об’єкти. Або пересвідчитися, що у власників точно не виникали проблеми із юридичними формальностями.

Нарешті, якщо ви не є першим інвестором в житловий комплекс, можна почитати відгуки тих, хто вклав гроші раніше. Звичайно, тут інформацію треба ретельно перевіряти. Завжди є шанс, що шокуюче повідомлення про катастрофу – це просто спланована акція конкурентів. Тим не менше, зовсім нехтувати таким інструментом теж не варто.

Сьогоднішній ринок нерухомості в Україні диктує свої правила. Але з 1 лютого має також підкорятися новим положенням стосовно реклами житлових комплексів. Фактично, відповідні зміни допоможуть боротися із рекламою від нечесних забудовників, які не мають навіть повного пакету дозвільної документації. Та допоможуть очистити ринок від компаній-паразитів, що лише збирають гроші від довірливих інвесторів, а потім розчиняються в повітрі. Тим не менше, найбільша відповідальність все одно залишається на покупцеві. Який має самостійно упевнитися, що його гроші вкладені із найменшим можливим ризиком.

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