Ринок нерухомості – золоте жила для шахраїв, адже житлові квадратні метри завжди в ціні та користуються попитом серед населення. Існують ризики придбання квартири на стадії будівництва, так і на "вторинці". Як убезпечити себе під час здійснення операцій з нерухомістю та не втрапити на гачок аферистів?

Перевіряємо документи "під мікроскопом"

Якщо ви купуєте квартиру в новобудові або незавершеному будівництві, обов’язково перевірте наявність в забудовника основного документу – дозволу на виконання будівельних робіт, який видає Державна архітектурно-будівельна інспекція (https://dabi.gov.ua/declarate/list.php ). Якщо дозвіл на будівництво відсутній, інвестувати в проект дуже ризиковано, навіть за умови, якщо забудовник обіцяє, що документи будуть отримані найближчим часом.

Окрім інформації на офіційному сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції, доцільно також перевірити репутацію забудовника через веб-портал "Судова влада України" (https://court.gov.ua/fair/ ) на предмет наявності судових спорів, стороною яких виступає забудовник.

При покупці об’єкту незавершеного будівництва особливу увагу слід звертати на договір. Він обов’язково повинен містити терміни закінчення будівництва та здачі будинку в експлуатацію, а також умови про відповідальність забудовника та підстави для розірвання договору і повернення грошей.

Обережно: арештоване майно

Занадто ризикованим також є придбання нерухомості на торгах арештованим або конфіскованим майном. Такі операції часто супроводжуються в подальшому тривалими судовими оскарженнями з боку попередніх власників або інших заінтересованих осіб.

Убезпечуємо ризики "вторинки"

Якщо купуєте житло в особи, яка діє за довіреністю від імені продавця, доцільно вимагати присутності реального власника житла або спробувати зв'язатися з останнім та особисто переконатися, чи дійсно видавав він довіреність на продаж свого майна. Адже підробка довіреності – один з найпоширеніших видів шахрайства.

Загалом, підробка документів – досить популярна схема серед шахраїв. Технічні можливості сьогодні дозволяють підробити практично будь-який документ – паспорт, довіреність, документ, що посвідчує право власності тощо. Окрім того, нерідко зловмисники використовують фальшиві печатки державних реєстраторів, нотаріусів і навіть судів.

Тому завжди ретельно перевіряйте оригінали документів власника квартири: паспорт, картку платника податків (ідентифікаційний код), документ, що підтверджує право власності на житло, звертайте увагу на форму власності та кількість власників. Для перевірки документів власника (продавця) скористайтесь онлайн-сервісом Державної міграційної служби України "Перевірка недійсних документів" (https://nd.dmsu.gov.ua/ ).

Контролювати стан майна через онлайн-ресурси

Перед будь-якою операцією з нерухомості перевіряйте правовий режим об’єкту нерухомого майна через сайт Міністерства юстиції України шляхом отримання інформаційної довідки з Реєстру речових прав (https://kap.minjust.gov.ua/services/rrpinstruction ). Така довідка містить усі актуальні відомості про речові права, зареєстровані в Державному реєстрі прав на дату її замовлення. Отримати довідку легко та швидко, всі необхідні дані відображаються миттєво після виконання кількох нескладних алгоритмів.

Доцільно також скористатися послугою смс-інформування про зміну стану вашого майна "СМС – МАЯК" (http://smsmayak.com.ua/ ), яка дає можливість оперативно отримати сповіщення про зміну статусу нерухомості та своєчасно звернутись до суду з позовною заявою про скасування проведених реєстраційних дій, а також до правоохоронних органів із заявою про неправомірність таких дій.

Не поспішайте віддавати гроші

Ніколи не сплачуйте гроші наперед без підписання попереднього договору (договору завдатку). Якщо ж рішення про купівлю вже прийнято, але продавець вимагає завдаток, то обов’язково оформляйте це у вигляді попереднього договору в нотаріуса.

Будьте юридично підкутими

До такої важливої події, як купівля житла, краще ретельно підготуватися теоретично. Зайти за правовою інформацією на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/. Правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103. За безоплатною юридичною консультацією можна звернутися до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/ .

Якщо ж ви все-таки втрапили в пастку аферистів – негайно пишіть заяву до поліції або повідомте про це на лінію МВС "102". Чим швидше правоохоронці розпочнуть розшук зловмисника, тим більше шансів розкрити злочин та повернути вам гроші чи майно.

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