Дал пресс-конференцию.

По итогам готов озвучить следующее.

Первое и самое главное - проведен аудит объектов "Укрбуда", которые в перспективе примет "Киевгорстрой". Готова инвентаризация всех остатков и недоплат по всем видам недвижимости. Проведена техническая инвентаризация каждого объекта, включая инженерные сети. Готовы дефектные акты по незаконченным работам. Есть понимание объемов строительных работ, которые необходимо выполнить и их стоимость. На сегодняшний день на моменте в "Укрбуде" не хватает 2 млрд 100 млн грн!

Папку с результатами аудита передал представителям инициативной группы инвесторов. Им решать, что делать с этой информацией, в какие органы обращаться и как быть дальше.

Теперь по объектам. На сегодняшний день "Киевгорстроем" принято 5 объектов "Укрбуда". Это ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная ривьера", "Харьковский", "Гармония". По ним закончены все формальные процедуры, подписаны документы. Наши строители уже зашли на эти площадки для завершения работ и подготовки домов к вводу в эксплуатацию. Кроме того, открыты и функционируют отделы продаж возле ЖК "Обериг-2", "Урбан парк". На которых тоже уже есть строители и мы готовимся возобновить активные работы. В ближайшее возобновят работу отделы продаж ЖК "Солар сити" и "Парковая долина".

Ближайшими на прием будут такие объекты: "Кристал хаус", "Лейк хаус", "Солар сити", "Фридом", БЦ Левел, "Кирилловский гай", "Урбан парк", "Обериг-2", "Парковая долина", "Арт хаус". По остальным объектам работа тоже ведется. По мере подготовки документов будут приняты все объекты. Просто по вышеперечисленным процесс идет немного быстрей.

Ведутся переговоры с Министерством обороны в вопросе достройки жилых комплексов "Оберег-2" и "Арт хаус", где Министерство выступает стороной договоров. Еще по двум объектам, где заказчиком являются структуры Минобороны – "Чарівне Місто" и "Урбан Парк", стороны разрабатывают компромиссные механизмы, чтобы все спорные вопросы были решены положительно. Кроме того, Холдинговая компания обратилась к киевским властям с предложением рассмотреть вопрос об освобождении объектов "Укрбуд" от уплаты паевого взноса. Также ведутся переговоры с ГИУ о привлечении средств на закупку квартир для правоохранителей, что могло бы обеспечить необходимую сумму для окончания строительства объектов.

На форумах часто пишут "что будет с инвесторами". Если коротко, все будет хорошо. На сегодняшний день для оплаты неоплаченных квадратных метров существуют счета в двух банках – "Укргазбанк" и "Кристалбанк". Они действуют параллельно, человек может платить на любой из них. Важно сохранить квитанцию, которая является основным подтверждающим документом оплаты квадратных метров в любых спорных ситуациях.

У инвесторов "Укрбуда" остаются те же, что и были, договора с ФФС. Мы контролируем все деньги, которые поступают на счета фонда. Если по договору есть задолженность, с момента приема мы дадим определенное время для ее погашения. Если она не будет погашена, могут возникнуть вопросы по повышению цены и прочие. Новые квартиры будут продаваться через "Киевгорстрой".

Хочу напомнить, что Холдинговая компания принимает объекты "Укрбуда" с целью их достроить. Но не взять на себя долги предыдущих девелоперов. В связи с этим хочу подчеркнуть, что кредиторская задолженность перед подрядчиками остается вопросом компаний "Укрбуд", мы не можем отвечать за результаты хозяйственной деятельности других предприятий. Задача - завершить объекты и передать их людям!

И по поводу "помощников". Хочу заявить, что несмотря на то, что "Киевгорстрой" согласился протянуть руку помощи "Укрбуду" и достроить жилье для 13 тысяч людей, нам пытаются мешать. Буквально на прошлой неделе у нас под холдингом стоял митинг псевдо-недовольных. От "Киевгорстроя" требовали прекратить достраивать комплексы "Укрбуда"! Паника - плохой друг для работы.

На сегодняшний день мы движемся намеченными темпами. Но если заинтересованные люди начнут качать ситуацию, от этого не будет лучше ни "Киевгорстрою", ни инвесторам. Этот вопрос уже давно вышел совершенно на другой уровень - не бизнес-интересов, а общественной значимости. Вопрос, который касается 40 тысяч людей - инвесторов и членов их семей.

Ну и напоследок хочу еще раз подчеркнуть, что КГС делает все возможное, чтобы все вопросы касательно принятия и достройки объектов "Укрбуд" были решены положительно и в кратчайшие сроки!!

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