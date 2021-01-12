ТОП холодильників Hotpoint-Ariston

Відомий виробник Hotpoint-Ariston пропонує холодильники незмінно високої якості, що підтверджують численні відгуки покупців. Хочете познайомитися ближче з продукцією бренду? Пропонуємо вашій увазі підбірку кращих моделей за версією покупців інтернет-магазину " Цифра".

Hotpoint-Ariston E4DAA XC

У цій моделі реалізована багатопотокова система охолодження Air Tech Evolution, що дозволяє продуктам довше залишатися свіжими. Є в пристрої і улюблена багатьма зона свіжості Super Freeze для риби, м'яса, ковбас і інших швидкопсувних продуктів.

Якщо ви хочете швидко заморозити продукти, то скористайтеся функцією швидкої заморозки SuperCool. Вона дозволить зберегти максимум корисних речовин. У моделі передбачена антибактеріальний захист, яка бореться з різними мікробами.

Характеристики:

управління - електронне;

корисний об'єм - 468 л;

заморозка на потужності - 10 кг / добу.

Hotpoint-Ariston E4D AA SB C

Стильний чотиридверний холодильник Hotpoint Ariston стане відмінним доповненням будь-якої кухні. Кожна дверцята відкриваються окремо один від одного, а відтак скоротити до 50% електроенергії. Відповідно, в камерах не буде збиватися температурний режим і продукти збережуть свіжість довше. Два висуваються відділення морозилки об'ємом 110 літрів дозволяє вмістити весь запас продуктів і навіть заготовки на зиму.

Морозильна камера має вбудовану систему для виготовлення льоду. Завдяки новітній системі охолодження лід і іній не утворюються на поверхнях, при цьому свіжість продуктів підтримується в відмінному стані. З просунутою системою контролю вологості в холодильнику створюються всі умови для комфортного зберігання овочів і фруктів. Додаткові особливості: захист від бактерій, швидке охолодження і заморожування.

Характеристики:управління - електронне;загальний обсяг - 420 л;потужність заморозки - 18 кг / добу.

Hotpoint-Ariston XH8 T2O CH

Класична двухдверная модель з нижнім розташуванням морозильної камери. Hotpoint-Ariston XH8 T2O CH виконаний з високоякісної листової сталі, яка пройшла кілька етапів обробки порошковим антикорозійним напиленням.

Виробники передбачили зручну ручку для регулювання температури і кілька ефективних режимів роботи. Відстежувати поточні настройки і режими можна на великому екрані.

Характеристики:

управління - електронне;

загальний обсяг - 340 л;

потужність заморозки- 15 кг / добу.

Hotpoint-Ariston XH9 T2Z XOZH

Зручний двокамерний холодильник з системою розморожування No Frost. Управління здійснюється електронним способом, вся інформація виводиться на компактний дисплей, де можна відстежувати параметри температури і режими роботи.

Вбудовані в холодильник світлодіодні лампочки не тільки спрощують пошук продуктів в темний час доби, але ще і економлять енергію. Hotpoint-Ariston XH9 T2Z XOZH має камеру свіжості - це спеціальний контейнер, в якому продукти довше залишаються свіжими.

Характеристики:

управління - електронне;

загальний обсяг - 369 л;

потужність заморозки - 10 кг / добу.

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