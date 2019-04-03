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Вибори президента України 2019

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Аліна Купцова
Аліна Купцова
Керівник відділу ексклюзивів "Обозревателя"Всі статті автора

Отдышались. Выдохнули. И приняли неизбежный факт

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Отдышались. Выдохнули. И приняли уже практически неизбежный факт, что следующим президентом Украины станет комик с все еще плотным концертным графиком и весьма поверхностными представлениями о политике, экономике и войне. Не второй Трамп, и тем более не Рейган.

У Петра Алексеевича есть шансы во втором туре, лишь если Зеленский допустит некую роковую ошибку, сопоставимую с интервью ANNA MARIA накануне Нацотбора. Не мельче. Команда Порошенко в этом смысле очень надеется на дебаты. И зря. Если "кварталовец" на них и придет, то тщательно вышколенный и натасканный, не настроенный на импровизацию и с десятком заготовленных нейтрально-расплывчатых формулировок. В ином случае он непроходимо глуп, но глупцы редко основывают успешные медиаимперии (не стоит путать политическую неосведомленность с тупостью).

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Парадокс Зеленского: комфорт променял на миллионы помоев

Когда Зеленский впервые зайдет на Банковую как глава государства и главнокомандающий, получит доступ к закрытой информации, столкнется с жесткими подковерными играми, сумасшедшим давлением и неизбежным разочарованием народа, быть может он пожалеет о своем решении баллотироваться. И чисто по-человечески его будет жаль.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Я далека от мысли, что Зеленский станет Армагеддоном для Украины. Слишком мало реальных полномочий. Слишком неповоротлива и тяжела на подъем система. Слишком пристальным будет контроль за каждым шагом.

Впрочем, джекпотом для Украины он тоже не станет. По этим же причинам.

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Аліна КупцоваАліна Купцова
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