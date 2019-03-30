Вчера ужинали с нашими московскими друзьями, несколько лет назад эмигрировавшими в Англию. Во время очень оживленной дискуссии о предстоящих выборах, один из них сказал слова, которые не выходят у меня из головы.

- Вы даже не понимаете, как невероятно для нас то, что у вас происходит! - сказал он. - Вы полвечера обсуждаете, за кого голосовать. Вы ругаетесь, вы доказываете, вы гуглите какие-то факты, цитируете кандидатов, вы возмущаетесь тем, что нет нормальных вариантов и выбирать нужно лучшее из худшего. Но вы не обсуждаете главного. Вы не обсуждаете саму ценность выбора. Вы можете ВЫБИРАТЬ. От вас 31 марта зависит судьба вашей страны. У вас есть минимум 3 кандидата, каждый из которых может победить. И еще один о котором вы все говорите "хороший, но непроходной", хотя проходной он или нет, тоже зависит только от вас! У вас РЕАЛЬНЫЕ выборы. В России вот уже много лет такой разговор невозможен, он беспредметен. У нас нет выбора. Нет шанса. Пожалуйста, берегите то, что у вас он есть.

Я не призываю вас голосовать за кого-то. Я призываю вас голосовать. Беречь наше право выбирать. Наше право решать. Наше право на свободную, независимую, прекрасную страну, за которую лучшие из нас отдали жизнь.

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