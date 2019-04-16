Некоторое время назад я писал, что есть два варианта.

Первый - проиграть достойно. С честью. Не шипеть о недостатках соперника, а рассказывать избирателям о том, что сделано, что построено, что достигнуто. Не врать, не оскорблять, не клеветать. Признать ошибки, показать достоинства. Пожать противнику руку, когда все решилось, пожелать ему удачи. Ведь одна страна, черт побери, одна цель, один народ! Пусть разные языки, пусть разные веры, но ведь мы можем построить все вместе!

А можно проиграть и при этом обосраться.

И оставить не только политические позиции, но и дурные воспоминания о себе вместе с дурным запахом, испоганеной репутацией и чувством брезгливого недоумения не только у противника, но и у своих сторонников. Можно выставить вперед такие "интеллектуальные" силы, с которыми и в полемику вступать не стоит, потому что они сами себя демонстрируют, обнажают и секут прилюдно, как та самая унтер-офицерская вдова. Без дисскуссий, без дебатов, без личного противостояния - это излишне.

Это колоссальное унижение - слить игру, когда тебя игнорирует противник. Не в битве с соперником, а просто под свист и улюлюканье болельщиков, которые тоже великим умом не отличаются, но в сравнении с членами твоей команды выглядят просто собранием членов Лиги Плюща.

Тут можно и спеть. И станцевать. Но на исход это не влияет. Потому что даже в тот момент, когда лучше промолчать, кто-нибудь из твоих соратников пошутит о пожаре в Нотр-Дамм и все станет совсем грустно и безнадежно.

Потому что короля играет свита, но свиту подбирает король. И по качеству свиты можно судить о многом, если не обо всем.

Это не только о Петре Алексеевиче, если что. Это обо всех кто был до него и будет после.

Важно не только с чем ты приходишь, что и как делаешь. Важно и как ты уходишь, как умеешь проиграть. Какое послевкусие оставляешь.

Как известно, запоминается последнее слово.

Так вот...

Мне жаль, что я это слышал.

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