Перед днем тишины.

У меня тоже будет несколько дней тишины – не по регламенту, а по жизни. Мой основной антидепрессант уже почти в воздухе, и я думаю, что когда она прилетит, нам будет чем заняться и в славном Городе, и в уютном городке, не отвлекаясь на рекламный шум. Тем более, что в моих первых-вторых кругах общения все определились давно и сознательно.

Вчера отмечали ДР одного из бывших сотрудников – встречаемся сейчас нечасто. Все теперь работают в разных местах, жизнь в большом городе напряженная, времена не самые легкие. Тем ценнее радость общения и их мнение о том, что будет. Спокойны, как и во время совместной работы: "Чого ото кіпішувати? Не треба бути, як завжди, перфекціоністкою, все буде не ідєально, але добре".

Работают в разных коллективах, молодых и практически мужских. Отмечают, что самые ответственные за выбор и очень переживающие за результат – донецкие и луганские переселенцы (кстати, то же слышу от дочки и наблюдаю у нас на заводе).

Оно и понятно – остальных еще "жареный петух не клевал". Не теряли они ни дом, ни близких – напрасно, наверно, так "забинтовали рану Донбасса", что рядовой обыватель не чувствует тягот войны, не испытывая при этом ни малейшей благодарности к тем, кто его от этого избавил. Практически у всех, кто бывает на оккупированных территориях, проведывая родню, одно пожелание – отправлять туда на недельную экскурсию всех зубожілих и приколистов, чтобы посмотрели, что такое плохо и подумали, после чего оно наступает. Не знаю, нервничаю, конечно, немного, перед 31-м, но после вчерашнего вечера стало спокойней на душе.

Сегодня с утра развлекалась возле плиты и решила параллельным курсом посмотреть все-таки икону стиля избирателя Голобородько, благо, крутят подряд все серии "Слуги народа". Пришла к выводу, что все мы, кого смешат или возмущают рекламы Зе просто не в курсе их стилистики, потому что давно не смотрим квартальні витвори. Меня, честно, разнервировал на днях их хи-хи ответ с хотдогами на патриотическое серьезное обращение Вакарчука. А сейчас смотрю – они просто повторили картинку своей рекламы на автобусе из первых серий, добавив по сосиске в руки. Их избиратель опознал мем, остальные плюнули и оскорбились.

Новини Новые бешеные рейтинги Зеленского

Да и ход компании, в принципе, киношный. Если б только журналисты не лезли с неожиданными вопросами – ведь все уже отрепетировано. Все бы хорошо, только не оставляет ощущение, что фильм снят не нашими, а запоребриковыми. Для укрАинцев снят. В той, довоенной жизни, я тоже привычно делала такое ударение. А заводские мальчишки из моей группы терпеливо поправляли: "УкраИнцы". Вроде, мелочь, но…

Если все эти рейтинги – правда, а не очередная выдумка кукловода, то, конечно, не по себе, насколько в разных реальностях мы живем с огромной частью населения. Мы в упор не видели их "Слугу", а они наших "Киборгов". Они читают укрАинские хохмы, а мы – УкраИнскую "Пехоту". Неважно, что она – на русском, а автор – из Донецкой области. Им треба "голосно посміятися". А нам – чаще беззвучно поплакать, услышав, сколько раз сегодня ударил колокол звона памяти. Из нашей жизни уже пять лет не уходит война, которую они до сих пор не ощутили. Мы очень разные, но живем в одной стране.

Очень надеюсь на Соломонову мудрость: "Все проходит, пройдет и это". Закончатся выборы, с нарастающей скоростью продолжится движение вперед, подальше от Балалайни. А еще через десяток лет мы будем выбирать кого угодно так же спокойно и с удовольствием, как цветы на весеннем базаре.

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