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Вибори президента України 2019

/Блоги - Вибори президента 2019

Олена Воронянська
Олена Воронянська
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А куда людям деться, если работы нет, все упало-все пропало?

2.3тЧитати матеріал російською

На этой неделе погоду лихорадит, как и настроение, - от крайности до крайности. Только вчера открылся сезон заглядывания на чужие цветочки (грешна, люблю смотреть на плоды труда оч.умелых ручек - благо, у нас не так много высоких заборов). По дороге к заводу любовалась лужайкой крокусов, горкой с примулами, разглядывала чудесную роспись в школе (на всякий случай, не ограничилась электронным реестром, проверила себя в списке – голосую по этому адресу впервые). А сегодня рано утром, практически с закрытыми глазами, открыла дверь Коте и окончательно проснулась, когда он с разгону рванул обратно, – белым-бело. Сейчас уже серо и дождь со снегом вперемешку.

Так и с настроением. Понедельник – солнечный, теплый. И весь день на одной волне с тезкой – несмотря на разность стран, семей, профессий, возрастов. Вторник – погода начинает меняться. Встречаю знакомого АТОшника, радуемся друг другу, расспрашиваем о работе, о жизни – давно не виделись. Бац – "Пеця, шоколадный, Липецкая фабрика". Колеблется между Зе и Ля, ну да, трудно выбрать – оба смешные. Хотя на вопросы, пошел бы он к такому стоматологу или парикмахеру, смеется. Настроение немного испортилось.

Резко – дождь из налетевшей тучки, прячусь под навес. Пока пережидаю, читаю объявления. Рядом трется потрепанный синюшный мужичок з яскравим вихлопом, делится сомнениями с мохеровой бабулькой – не поехать ли ему в Польшу на сельхоз.работы. Та увлеченно поддакивает и подгавкивает. Читаю объявление на стене – обещанный заработок не особо впечатляет, столько можно заработать и здесь (если работать, конечно). Дождик продолжается параллельно нарастающему нытью.

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Начинаю задавать наводящие вопросы: знает ли он, сколько надо отдать посреднику и один ли раз; в курсе ли, сколько стоит съемная квартира, обед в столовой, проезд; способен ли выдержать 12-часовый напряженный рабочий день; сколько в итоге останется, если не кинут, конечно. Мужичку явно перестает нравиться идея. Зато бабулька начинает закипать и рассказывать мне: "А куда людям деться, если работы нет, все упало-все пропало?".

Спокойно посылаю ее на три (нет, вот сейчас вы неправильно подумали, - совсем не на три буквы) параллельные улицы, где только что проходила и видела стандартно заполненные доски объявлений нашего завода, соседнего завода и "Пузатой Хаты". Это если не считать Новой почты и ресторана немного дальше - туда такую "синьку" точно не возьмут. Потенциальный работничек увлекательной беседе предпочитает дождь. Туда скоро уйду и я – "от маленькой пенсии и непонятной денежной субсидии". Спорить бессмысленно, но мозг выносится основательно.

Я не знаю, что с этим делать, отсекать по возрасту – несправедливо, знаю огромное множество разумных, мудрых и полезных пожилых людей. Но, елки-палки, мохеровые береты – это реально голосующая боевая единица, номінальні громадяни, которые висят гирями на ногах у тех, кто мог бы рулить, а вынужден разруливать результаты навязанной им истории.

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Прихожу домой – глотком свежего воздуха спокойный и уверенный пост Томы после встречи с президентом. А потом еще много-много такого от тех, кто там был, знакомых и незнакомых, таких разных и похожих. Настоящих. Отлегло от души. А утром снег. И разговор соседей под окном – лень родилась раньше их, а самомнение – одновременно. Снег убирают, как Черновецкий (сам растает), но управлять государством умеют однозначно. Конечно, Зе.

Господи, дай сил. И хорошую погоду в субботу-воскресенье. Пусть все эти "простые люди, от которых ничего не зависит", пойдут на шашлык или в огород. Или куда подальше. Только не выбирать всем нам федеральный округ…

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Місце
Україна
Тег
новини
Джерело
Джерело:Facebook Олени Воронянської
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Novikova Irina
Novikova Irina
У Воронянськой Кобылы, как всегда; прежде чем вылить очередную пакость на земляков, начинаются пляски от печки!!! И цветочки( в чужих клумбах) она рассматривает и за погодой следит. Потом, раз и получи фашист гранату!!! Эта тупая дура, пытаясь выглядеть какой-то пысьмэнныцэй, очередной стучит, от ненависти ручонками и топает своими высохшими лапками!!! Обоз !!! Сколько можно такой тупизной развивать мозги кугутне???
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Бульба Остап
Бульба Остап
Novikova Irina, вы работаете в цирке ?
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