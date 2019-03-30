Дестабілізація і розбрат. Навіть найпотужніші держави гинули, якщо не були здатні подолати ці руйнівні процеси. Що потрібно, щоб запустити процес руйнації? З одного боку – через популізм – спровокувати завищені очікування, з іншого – поширити брехню і викликати ненависть.

Інтенсивне розгойдування ситуації в Україні триває не перший рік. Його провокують політики і розігрівають підконтрольні їм засоби масової інформації.

Наш ефір заполонили фейки, провокації і скандали.

Чи багато останнім часом ми чуємо історій про гарних вчителів, лікарів? Чи багато розповідей про успішних бізнесменів, фермерів, проривні ідеї науковців, інноваційні технології?.. – А вони є! І немало. Як часто ми чуємо новини, які б викликали гордість за країну, за її успішних, працьовитих людей?

– Обмаль.

Політикам потрібна перемога на наступних виборах. Деяким, як виявляється, за будь яку ціну.

Як легко ворог використовує амбіції тих, що понад усе хоче отримати булаву.

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Дестабілізація і розбрат – ось головне завдання і стратегічний напрям гібридної війни на 2019 рік.

До наступу готуються сили, що хочуть знищити країну. Зовнішні і внутрішні.

Їм потрібна територія, ресурси і робоча сила. І задля цього вони готові кинути у прірву своїх інтересів, навіть, людські долі.

Чи потрібно це нам – громадянам України, виборцям, батькам, матерям, молоді?

У нас може бути різне бачення нашого майбутнього, ми можемо мати різні погляди. Але, я переконаний, що наша держава, яка вистояла у жорстокій боротьбі за своє майбутнє, не допустить кровопролиття.

Бо це - вибори. Так, важливі, але тільки вибори!

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