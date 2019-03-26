Выборы президента Украины. Что думают на Донбассе, будут ли выборы честными? С такими вопросами я обратился к жителям Славянска Донецкой области. Смотрите опрос одним дублем.

Большинство опрошенных в честные президентские выборы не верит, думают, что "будет еще хуже или же говорят, что все кем-то куплено и давно спланировано".

"Не надеемся и не верим", - ответили две женщины.

"А что у нас в Украине честное? Назовите хотя бы одно – полиция, Верховная Рада? Все будет кинуто. Я всегда хожу на выборы, но толку из них?", - возмутился мужчина.

Процентов 15 среди опрошенных ответили, что все-таки верят в честный исход выборов или же, "что выборы во время войны не уместны, ведь идут траты на предвыборную агитацию, а можно было сэкономить".

"Всегда нужно верить в лучшее. Иначе для чего тогда жить", - сказал один из опрошенных мужчин.

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