Итак, штаб кандидата в президенты и лидера в первом туре Владимира Зеленского представил десять первых шагов нового президента в случае его избрания. Очевидны сразу две вещи: Первая – любая конкретика не пойдет на пользу рейтингу Зеленского, потому что в условиях молчания ты даришь надежду гораздо более широкому кругу потенциальных избирателей. Второе – это очень честный и очень ожидаемый ход. Выборы "кота в мешке" без всякой конкретики хотя бы по первому этапу выглядели несколько абсурдно. Так или иначе, первые программные обещания кандидата прозвучали, пусть и не от него лично. Давайте хотя бы в общих чертах оценим перспективы и смысл этой декларации о намерениях.
Сразу можно отметить, что некоторые пункты вполне логичны и очень ожидаемы, другие явно "хромают" и носят характер исключительно декларативный. Но, пойдем по порядку. Что обещает сделать штаб Владимира Зеленского в случае его победы.
1. Привлечь Великобританию и США в нормандский формат. Прямые переговоры будут вестись с Россией при участии международных партнеров, а с боевиками так называемых "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Из переговорного процесса будет выведен Виктор Медведчук.
Тот факт, что Зеленский отказывается от прямых переговоров с боевиками – безусловный позитив. Именно этот пункт был очень важен для Кремля. Прямые переговоры между Киевом и вождями так называемых ДНР и ЛНР позволил бы Москве обоснованно утверждать, что никакой российской агрессии на Востоке Украины и в Крыму нет, а есть внутриукраинский конфликт. И сторона этого конфликта против Киева не Москва, а Донецк и Луганск. Так что санкции с РФ можно частично снимать, возвращать российскую делегацию в международные организации и даже поблагодарить за то, что Кремль модерирует такие важные переговоры по конфликту между регионами в Украине. Раз – и РФ уже не агрессор, а миротворец. То, что Зеленский это понимает именно в таком ключе – хороший знак. По выведению Виктора Медведчука из переговорного процесса требования от разных политиков в Верховной Раде звучали не раз. В частности на этом в категорической форме настаивал "Народный фронт". То есть по этому пункту Зеленский автоматически получает минимум временных союзников. А вот привлечение США и Великобритании к Нормандскому формату – пустая декларация. Вопрос уже обсуждался и от такого сценария отказались не только США, но и Россия.
2. Устранить "конкуренцию" между Минобороны и Генштабом.
Честно говоря, тут без дополнительных пояснений трудно понять, что именно имел в виду штаб Зеленского. Новый Закон Украины, написанный по западному образцу, подразумевает, что оперативное управление осуществляет военное руководство – то есть Генштаб. А гражданский министр обороны его контролирует. То есть речь идет не о конкуренции, а именно о контроле. И если менять принцип, то нужен новый закон.
3. Назначить честных судей Высшего антикоррупционного суда.
Это, простите, декларация ни о чем. Конечно, нужно назначить честных судей в антикоррупционный суд. А смысл назначать не честных? И тем более, декларировать это намерение? Я больше скажу, необходимо назначать исключительно честных людей во все остальные суды, а нечестных убирать. Это касается и глав ОДА, а также районных администраций. Так что можно было смело добавить еще пару пунктов, но чтобы не выглядеть глупо. Конечно честных надо назначать, кого же еще?
4. Предложить Верховной Раде принять закон о медиации.
Такой законопроект в Верховной Раде уже лежит за авторством депутатов разных фракций, так что с голосованием за него особых проблем возникнуть не должно. Тем более, что на основы мироздания он никак не посягает. Фактически это возможность улаживать гражданские или хозяйственные споры без обращения в суд путем переговоров с заключением новых договоров. Не погружаясь глубоко в юридические нюансы можно сказать, что на Западе это вообще давняя практика, а в наших реалиях очень похоже на заключение мирового соглашения между сторонами в суде. То есть на практике сегодня то же мировое соглашение, но с экономией времени на хождение по судам.
5. Внести в Раду экономический блок законопроектов: 5% налоговая амнистия с 2020 года, налог на выведенный капитал и создание Службы финансовых расследований, международный обмен налоговой информацией.
Тут все прекрасно. О необходимости амнистии капитала или налоговой амнистии говорят давно – страна дозрела для жизни по правилам, но с нулевой декларацией. Службу финансовых расследований создать хотят давно и главная задача – не построить случайно аналог налоговой милиции с новой вывеской, но старыми методами и кадрами. Есть такой риск. Обмен налоговой информацией в последние годы – мировой и европейский тренд и нам независимо от желания президента приходится выбирать – мы играем по правилам или нас выгоняют в серую зону с соответствующим отношением и санкциями. Налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль это прекрасно. Это стимул для внутренних инвестиций в производство. Главное, найти источник для пополнения бюджета в течение нескольких лет, пока закон даст эффект. Потому что симпатии бизнеса это очень хорошо, но от необходимости платить зарплаты бюджетникам и пенсии никто не освобождал. То есть придется искать резервы. Перекрытие каналов контрабанды, кстати, отличный и перспективный источник пополнения бюджета.
6. Внести кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ: имена кандидат озвучит до 19 апреля. Однако неофициально речь идет о таких назначениях: МИД - экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ – экс-прокурор США Марта Борщ либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, СБУ - Игорь Смешко.
Само по себе внесение кандидатур на эти должности не является каким-то особенным шагом. Это квоты президента и логично, что он кого-то предложит на эти посты. Что касается неофициальных фамилий, тот скорее минус, чем плюс. Бывший советник Януковича, ставший советником Порошенко и министром по его квоте Данилюк, вдруг станет дипломатом? Неожиданно. Кандидат в Генпрокуроры Марта Борщ это, к сведению, адвокат беглого олигарха Александра Онищенко. Конфликтом интересов тут не пахнет? В общем, сложно радоваться таким слухам, но в конце концов, утвердить кандидатов должна еще и Верховная Рада.
7. Форсировать принятие законопроектов о народовластии, чтобы урегулировать вопросы общенационального и местных референдумов, петиций; а также отзыва нардепов и импичмента президента.
Все инициативы очень нужные и правильные, но тут 90% их полезности и эффективности будет зависеть от того, как будут прописаны конкретные законопроекты. Потому что Закон об импичменте у нас вообще-то есть, но на практике реализовать его невозможно. То есть ждем конкретных документов, а пока считаем это хорошими намерениями.
8. Провести аудит государства, создав консультативный орган из экспертов, в том числе международных. Срок 3-4 месяца.
Дело, безусловно, нужное, но хватит ли четырех месяцев? Перепись населения у нас проводилась очень давно, мы точно не знаем даже реального количества льготников в муниципальном транспорте, не говоря уже об отсутствии земельного кадастра и тысячи гектаров державной земли "гуляют" совершенно без учета. И подобных провалов хватает в большинстве сфер, так что наведение порядка может растянуться на год, если не больше. И это еще очень оптимистичный сценарий.
9. Применить секретный план, если сотрудничества с депутатами не получится.
Эдакая скрытая угроза, которая очевидна даже далекому от политики человеку. Если Верховная Рада не голосует так, как хочется президенту, секретный план может быть один – роспуск. Самый быстрый сценарий – признать отсутствие коалиции. Потом 60 дней на внеочередную кампанию. Но учитывая, что процесс этот делается не быстро и обязательно встретит сопротивление и саботаж, он растянется на пару месяцев. Потом еще два месяца кампании. То есть так или иначе, но мы выйдем на осень, а очередные выборы в октябре. Так что ничего секретного и особенно угрожающего в этом плане нет.
10. Реформировать Администрацию президента, убрав "кураторов".
Реформировать Администрацию президента можно и нужно. Проще всего, чтобы не увязнуть в увольнении чиновников и их бесконечными больничными и восстановлением через суды – пойти по пути Ющенко. Ликвидировать Администрацию президента и создать Секретариат, например. Все – всем спасибо, все свободны. Восстановиться на работе в ликвидированной структуре невозможно ни по какому суду. В комплекте было бы очень логично ликвидировать большую часть Держуправсправами при президенте. В конце концов – не бедные люди и все эти дачи и резиденции по всей Украине с их обслуживающим персоналом и охраной – явно лишнее. Экономия на миллионы и избирателю такой шаг точно понравится. Тут можно справиться быстрее всего и наглядно продемонстрировать результат.
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